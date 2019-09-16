 İran tankeri Cidde açıklarında vuruldu | DÜNYA | DW | 11.10.2019

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DÜNYA

İran tankeri Cidde açıklarında vuruldu

İran’a ait bir petrol tankeri, Cidde açıklarında iki füzeyle vuruldu. Ağır hasar alan tankerin sahibi İran Ulusal Petrol Şirketi olayı doğrularken, füzelerin Suudi Arabistan’dan geldiği yönündeki haberleri yalanladı.

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Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'nin yaklaşık 100 kilometre açığında, Kızıldeniz'de seyreden İran’a ait bir petrol tankerinde, Cuma günü yerel saatle sabah beş sularında, 20 dakika ara ile iki ayrı patlama meydana geldi.

Reuters haber ajansının İran medyası ve İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre, Sabiti isimli tanker iki füzeyle vuruldu. Olay sonrasında tankerin ağır hasar aldığı belirtilirken, İran Ulusal Petrol Şirketi tankerdeki sızıntının kontrol altında olduğunu duyurdu.

Tankerin sahibi olan İran Ulusal Petrol Şirketi, Sabiti’nin iki füzeyle vurulduğunu doğrularken, füzelerin Suudi Arabistan’dan geldiği yönündeki haberleri yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı da tankerin iki kez vurulduğunu açıkladı. İran tankerine yönelik saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, olayla ilgili olarak bir tarafı suçlamak için henüz çok erken olduğu belirtildi. İran petrolünün dünyadaki en büyük alıcısı olan Çin ise, tüm tarafların bölgedeki huzur ve istikrarı sağlamak için çaba sarf edeceğini umdukları yönünde bir açıklama yaptı.

Riyad sessizliğini koruyor

Suudi Arabistan’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Hint Okyanusu ve Akdeniz’i Süveyş Kanalı yoluyla birbirine bağlayan Kızıl Deniz küresel petrol ticareti için en önemli rotalardan biri olarak değerlendiriliyor. İran tankerinin vurulması haberinin ardından petrol fiyatları yüzde 2 oranında artarken, petrol endüstrisi içerisinden kaynaklar olayın taşımacılık maliyetlerini de artırabileceğine dikkat çekti.

Bölgede Mayıs ayından bu yana, Riyad ile Tahran arasındaki gerilimin bir yansıması olarak, tankerler ve petrol tesislerine yönelik saldırılar düzenleniyor. Son olarak Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’nun tesislerine yönelik bir saldırı düzenlenmiş ve bu olay Suudi Arabistan’ın petrol üretim kapasitesinde düşüşe yol açmıştı. Birçok ülke Saudi Aramco saldırılarından Tahran yönetimini sorumlu tutuyor.

AP/BK,ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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