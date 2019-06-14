 İran: Tanker saldırılarından sorumlu değiliz | DÜNYA | DW | 14.06.2019

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DÜNYA

İran: Tanker saldırılarından sorumlu değiliz

İran Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerini hedef alan saldırılardan sorumlu olduğu iddiasını reddetti. ABD saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tutmuştu.

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Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yönelik saldırıların yankıları sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın bu olayın arkasında İran'ın olduğu sonucuna vardığını açıklamasının ardından İran'dan yanıt gecikmedi.

İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif Cuma sabahı Twitter'da yaptığı paylaşımda "ABD gerçekçi veya ikinci derecede bir kanıtın zerresi olmadan İran'a karşı bir suçlama yapmak için acele etti" ifadelerini kullandı ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlara istinaden ABD'nin "İran'a karşı ekonomik terörizminin üstünü örtmeye çalıştığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise yaptığı açıklamada ABD'nin iddialarının "temelsiz" olduğunu ifade etti. Musavi İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olduğunu, imdat çağrısı yapan gemilere yardım için bölgeye gittiğini ve mürettebatı kurtardığını söyledi.

US-Staatssekretär Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Pompeo: İran sorumlu

Pompeo, Perşembe günü Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin değerlendirmesi, Umman Körfezi'nde bugün gerçekleşen saldırılardan İran'ın sorumlu olduğu yönünde" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Değerlendirmemiz; eldeki istihbarat, kullanılan silahlar, bu operasyonu gerçekleştirebilmek için gerekli olan uzmanlık düzeyi ve İran tarafından gemi nakliyatını hedef alan son saldırılara dayanıyor" demişti.

ABD, küresel petrol sevkiyatı için hayati öneme sahip olan bölgede 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve dört tankerin hasar görmesine neden olan benzer bir saldırıdan da İran'ı sorumlu tutmuş, Tahran ABD'nin bu iddiasını da yalanlamıştı.

AP, Reuters, AFP / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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