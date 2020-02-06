 İran: Türkiye ve Suriye arasında arabuluculuğa hazırız | DÜNYA | DW | 08.02.2020

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DÜNYA

İran: Türkiye ve Suriye arasında arabuluculuğa hazırız

Tahran yönetimi, İran'ın “Türkiye ve Suriye arasındaki sorunların çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu” duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Zarif Suriye krizinin tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

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Şam’a bağlı güçlerin, Suriye’de stratejik öneme sahip M5 karayolunun cihatçıların son kalesi olan İdlib’den geçen bölümünde kontrolü tamamen ele geçirdiği bildiriliyor. (08.02.2020)

BM verilerine göre son iki ayda İdlib bölgesinden kaçanların sayısı yarım milyonu geçti. BM Genel Sekreteri Guterres de Türk askerleri ile Suriye rejimine ait güçler arasında yaşanan çatışmalara son verilmesini istedi. (05.02.2020)

Suriye birliklerinin Türkiye'nin gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'e girdiği belirtiliyor. Türkiye Savunma Bakanlığı, "Her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek" açıklamasını yaptı. (07.02.2020)

Türkiye’nin sığınmacıları Suriye’deki “güvenli bölgeye” yerleştirme planını uluslararası hukuk merceğinden inceleyen Alman meclisi uzmanları, Başbakan Angela Merkel için bir rapor hazırladı. (07.02.2020)

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın, Suriye'de dokuz yıla yakın bir süredir devam etmekte olan iç savaşa dair Ankara ile Şam arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde arabuluculuk yapmaya hazır olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca Tahran rejiminin bölgedeki müttefiki Suriye'nin egemenliğine desteği de vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Birleşmiş Milletler’in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve İranlı yetkililerin Tahran'da bir araya geldiği, İran hükümetini temsil eden yetkililerin "Suriye’deki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini” söylediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İran'ın, Suriye'deki sivillerin kalkan olarak kullanılmaması gerektiğini yinelediği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pedersen ile Tahran'da görüşerek Suriye krizinin tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu vurguladı ve "İran, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı çerçevesinde her türlü işbirliğine hazırdır” şeklinde konuştu. 

Suriye ordusu Serakib bölgesinde

Suriye ordusunun 3 Şubat'ta Türk birliklerini hedef alması ve 7 Türk askerinin açılan topçu ateşinde hayatını kaybetmesinin ardından İdlib'de tansiyon yükseldi. Türkiye'nin Şam'a yönelik İdlib'deki operasyonları durdurması çağrısına rağmen Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü belirtiliyor. Suriye askerlerinin, Türkiye'nin gözlem noktalarının bulunduğu Serakib bölgesine girdiği bildiriliyor.

Reuters/AÜ,MS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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