 İran: Riyad ABD′nin koruması olmadan cinayet işlemez | DÜNYA | DW | 24.10.2018

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DÜNYA

İran: Riyad ABD'nin koruması olmadan cinayet işlemez

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Washington yönetiminin koruması olmadan Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürülmeye cesaret edemeyeceğini öne sürdü. Ruhani, Yemen’deki hava bombardımanlarını örnek gösterdi.

Iranischer Präsident Hassan Rouhani (Reuters/L. Niesner)

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BM iç savaşın sürdüğü Yemen’de ülke nüfusunun yaklaşık yarısının açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Açlık tehlikesinin, "uzmanların bölgede meslek yaşamları boyunca gördükleri her şeyden büyük olabileceği" belirtildi. (24.10.2018)

ABD Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Riyad'a yönelik ilk yaptırımı devreye soktu. 21 Suudi yetkiliye vize yasağı getirildiğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Bu son sözümüz değil" dedi. (24.10.2018)

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir açıklama yapan Suudi Arabistan kabinesi, sorumluların hesap vereceğini açıkladı. CIA Başkanı da incelemede bulunmak üzere Türkiye'de. (23.10.2018)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’deki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaçıkçı'ya ilişkin bir açıklama yaptı. Ruhani, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı’yı ABD'nin koruması olmadan öldürmeyeceğini öne sürdü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA göre Ruhani, "Hiç kimse günümüz dünyasında ve yeni bir yüzyılda böylesine örgütlü bir cinayete tanıklık edeceğimizi ve böylesine iğrenç bir cinayetin planlanacağını tahmin edemezdi" diye konuştu.

Ruhani, "Amerika'nın koruması olmadan herhangi bir ülkenin böyle bir suça cesaret edeceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Yemen'deki iç savaşı hatırlatan Ruhani, Suudi Arabistan'ın ABD koruması sayesinde sivilleri bombaladığını söyledi, "Amerikan koruması olmasaydı, Yemen halkı yine aynı şekilde vahşice bombardımana maruz kalır mıydı?" diye konuştu.

Ruhani ayrıca, Karşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye tarafsız bir soruşturma yapması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü ancak ortaya çıkan kanıtların ardından artan uluslararası baskı sonucunda kabul etmişti. Olayla ilişkisi görülen 18 Suudi vatandaşı gözaltına alınırken, cinayet planından haberdar olduğu ileri sürülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman her türlü sorumluluğu reddediyor.

rtr/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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