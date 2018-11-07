 İran petrol fiyatlarındaki düşüşe tepkili | DÜNYA | DW | 07.11.2018

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DÜNYA

İran petrol fiyatlarındaki düşüşe tepkili

Washington'un yaptırımlarına hedef olan İran, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini artırarak fiyatları aşağı çekmesinin ABD Başkanı Trump'dan başka kimsenin yararına olmadığını savundu.

Iran Erdölindustrie bei Teheran (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Tahran'a karşı devreye soktuğu yaptırımları "saçma, yasadışı ve kusurlu" bulduğunu açıkladı. Ayrıca yaptırım listesinde altı sene önce kapanan bir banka olduğu ortaya çıktı. (06.11.2018)

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yaptırımlardan Türkiye'nin de aralarında olduğu sekiz ülkenin muaf tutulduğunu açıkladı. Pompeo, Trump olduğu sürece İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti. (05.11.2018)

Tahran yönetimi, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini kısması gerektiğini, iki ülkenin yarattığı arz fazlasının fiyatları aşağı çekerek ABD'nin işine yaradığını belirtti.

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ndeki (OPEC) yöneticisi Hüseyin Kazempur Ardebili, 2019'da petrol üretiminin azaltılıp azaltılmaması gerktiği yönündeki soruya, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın azaltmaktan başka yolu yok. Bir ayda varil fiyatlarını 15 dolar aşağı çektiler, bu sadece ABD'de benzin fiyatlarını ucuzlattı, Trump'a yaradı. Kendileri milyarlarca gelirden oldular ayrıca Afrika ve Güney Amerika'daki yoksul üreticilerin kaybına neden oldular" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı hayata geçirdikleri ekonomik yaptırımlar yüzünden tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemediğini belirtmiş ve bu nedenle üretimin çoğaltılması çağrısında bulunmuştu.

Washington, 5 Kasım'da devreye soktuğu yaptırımlarla İran'ın en önemli gelir kaynağı olan petrol ihracatını engellemeyi hedefliyor.

Günlük 2 milyon 130 bin varil petol ihraç eden İran, 2017'de yaklaşık 780 milyon varil ihracat gerçekleştirmişti. Tahran yönetimi bu ihracatın yüzde 62'sini Asya, yüzde 38'ini ise Avrupa Birliği (AB) ile diğer ülkelere yapmıştı.

İran’ın ihracatı, en son uluslararası yaptırımların uygulandığı 2010-2016 yıllarında yarı yarıya düşmüştü.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin yaptırımlarda başarısızlığa uğradığını savundu. Laricani, "ABD, İran'a şiddetli bir baskı uygulama ve sonucunda ülkede iç ayaklanma çıkarma peşindeydi. Fakat şu ana kadar buna ulaşamadı. Baskı yaptıkları doğrudur fakat 'petrol ihracatını sıfırlama' sloganlarını dahi hayata geçiremediler" dedi.

rtr/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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