İran parlamentosuna muhafazakar başkan

İran'da bir dönem Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tahran Belediye Başkanlığı da yapan Muhammed Bakır Kalibaf, İran parlamentosu başkanlığına seçildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, 58 yaşındaki muhafazakar politikacının 267 milletvekilinin 230'unun oyunu alarak bir yıllığına meclis başkanı seçildiğini duyurdu. Rakipleri Tahran Milltevekili Mustafa Mirselim 12 ve Kazirun Milltvekili Feridun Abbasi 17 oy aldı. Oylamada 8 oy ise geçersiz sayıldı. Adaylardan Mirselim reformcu bir politikacı olarak biliniyor.

İran'da şubat ayında yapılan milletvekili seçimlerini muhafazakarlar büyük oy farkıyla kazanmıştı. Reform yanlılarının adaylarının Anayasayı Koruyucular Konseyi'nce reddedilmesi nedeniyle reformistler, seçimleri protesto etmişti. Bu nedenle Tahran'da seçime katılım oranı yüzde 20'lere kadar düşmüştü. Seçimden sonra muhafazakarların ağırlıkta olduğu üçlü koalisyon iş başına gelmişti. IRNA'ya göre mevcut koalisyon 290 üyesi bulunan parlamentodaki koltukların yüzde 83'üne sahip.

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