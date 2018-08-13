İran para birimini değiştiriyor

İran hükümeti, para birimi Riyal'in isminin Tümen olarak değiştirileceğini ve paradan dört sıfır atılacağını açıkladı. Hükümet sözcüsü Ali Rebii, Bakanlar Kurulu'nun paradan dört sıfır atılması ve Tümen'in milli para birimi haline gelmesini öngören yasayı onayladığını bildirdi. İran'da Tümen ismi günümüzde 10 Riyal için kullanılıyor.

Rebii, Riyal kavramının günlük hayatta neredeyse hiç kullanılmadığına işaret ederek isim değişikliğinin toplumdaki mevcut kullanıma da uygun olacağını kaydetti. Dört sıfır atılmasıyla paranın daha "etkili" hale geleceğini belirten hükümet sözcüsü, madeni paraların da yeniden tedavüle gireceğini kaydetti. İran'da Riyal'in değer kaybı sonucu artık sadece yüksek miktarlı banknotlar kullanılıyor.

Para biriminin adının değiştirilmesine dair yasanın meclisin onayından da geçmesi gerekiyor.

İran ekonomisi ve parası ABD'nin geçen yıl yürürlüğe soktuğu mali ve ticari yaptırımlar nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Üç yıl önce dolar karşısında 37 binden işlem gören Riyal, yaptırımların etkisiyle geçen yıl 180 bine geriledi. Şu an resmi olarak bir dolar 42 bin Riyal olmasına rağmen piyasalarda 120 bin Riyal olarak işlem görüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yaptırımlar ve bölgede tırmanan gerilim nedeniyle İran ekonomisinde bu yıl yüzde 6'lık küçülme öngörüyor.

AFP/BK,DA

© Deutsche Welle Türkçe