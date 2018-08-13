 İran para birimini değiştiriyor | DÜNYA | DW | 31.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İran para birimini değiştiriyor

İran, para birimi Riyal’in adını Tümen olarak değiştirerek paradan dört sıfır atmayı planlıyor. Bakanlar Kurulunda kabul edilen yasa, meclis onayının ardından yürürlüğe girecek.

Iran iranische Währung Rial und Dollar (tejaratnews)

İran hükümeti, para birimi Riyal'in isminin Tümen olarak değiştirileceğini ve paradan dört sıfır atılacağını açıkladı. Hükümet sözcüsü Ali Rebii, Bakanlar Kurulu'nun paradan dört sıfır atılması ve Tümen'in milli para birimi haline gelmesini öngören yasayı onayladığını bildirdi. İran'da Tümen ismi günümüzde 10 Riyal için kullanılıyor.

Rebii, Riyal kavramının günlük hayatta neredeyse hiç kullanılmadığına işaret ederek isim değişikliğinin toplumdaki mevcut kullanıma da uygun olacağını kaydetti. Dört sıfır atılmasıyla paranın daha "etkili" hale geleceğini belirten hükümet sözcüsü, madeni paraların da yeniden tedavüle gireceğini kaydetti. İran'da Riyal'in değer kaybı sonucu artık sadece yüksek miktarlı banknotlar kullanılıyor.

Para biriminin adının değiştirilmesine dair yasanın meclisin onayından da geçmesi gerekiyor.

İran ekonomisi ve parası ABD'nin geçen yıl yürürlüğe soktuğu mali ve ticari yaptırımlar nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Üç yıl önce dolar karşısında 37 binden işlem gören Riyal, yaptırımların etkisiyle geçen yıl 180 bine geriledi. Şu an resmi olarak bir dolar 42 bin Riyal olmasına rağmen piyasalarda 120 bin Riyal olarak işlem görüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yaptırımlar ve bölgede tırmanan gerilim nedeniyle İran ekonomisinde bu yıl yüzde 6'lık küçülme öngörüyor.

AFP/BK,DA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD İran için Almanya’ya baskıyı artırıyor

ABD, Almanya’dan Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için resmen askeri katkı talep etti. Berlin’in ABD öncülüğünde bir askeri misyona katkı sağlamaya sıcak bakmadığı ve henüz bir taahhütte bulunmadığı belirtiliyor. (30.07.2019)  

Viyana’da İran ile kritik toplantı

ABD’nin çekilmesine rağmen İran ile nükleer anlaşmayı yaşama geçirmek isteyen imzacı ülkeler pazar günü Viyana’da buluşuyor. (23.07.2019)  

İran'da CIA operasyonu: 17 gözaltı

İran İstihbarat Bakanlığı, CIA için çalıştığı tespit edilen 17 kişinin yakalandığını ve bu kişilerden bazılarının ölüm cezasına çarptırıldığını açıkladı. (22.07.2019)  

İran: Savunmadan taarruza geçeriz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, “Düşmanlarımızın hata yapması halinde savunmaya dayalı stratejimiz taarruz stratejisine dönüşür” açıklamasını yaptı. (18.07.2019)  

Benzer içerik

Ali Chamenei - Führer der Islamischen Republik Iran

Hamaney: ABD ile müzakereleri yasaklıyorum 13.08.2018

İran'ın dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın yeni bir nükleer anlaşma için masaya oturma teklifini sert bir şekilde reddetti. Hamaney, ülkede tırmanan ekonomik krizden de Cumhurbaşkanı Ruhani'yi sorumlu tuttu.

Iran Wirtschaftsminister Massud Karbassian Amtsenthebung

İran Ekonomi Bakanı azledildi 26.08.2018

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor bir dönemden geçen İran'da Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan, parlamentoda yapılan gensoru oylaması sonucunda azledildi.

Iran Öl Öl-Embargo Sanktionen Nationale iranische Ölgesellschaft ANDERER AUSSCHNITT

Türkiye dâhil sekiz ülke İran yaptırımlarından muaf 05.11.2018

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yaptırımlardan Türkiye'nin de aralarında olduğu sekiz ülkenin muaf tutulduğunu açıkladı. Pompeo, Trump olduğu sürece İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

"İdlib’deki Rus bombardımanı Türkiye üzerinde baskı için"

Suriye ve Rusya aylardır İdlib’i bombalıyor. Ortadoğu uzmanı Andre Bank’a göre Esad’ın İran'ın olmadığı bir kara taarruzuyla İdlib'i ele geçirmesi son derece zor; Rus bombardımanı ise Türkiye üzerinde baskı amaçlı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  