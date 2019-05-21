 İran: Nükleer programımızı referanduma götürebiliriz | DÜNYA | DW | 26.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İran: Nükleer programımızı referanduma götürebiliriz

İran lideri Ruhani, ülkenin nükleer programına ilişkin referanduma gitme ihtimalini gündeme getirdi. Irak'tan İran'a destek mesajı gelirken, Tahran'dan "ABD ordusu hiç bu kadar zayıf olmamıştı" açıklaması geldi.

Hassan Rohani, der iranische Präsident (MEHR)

Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin nükleer programına ilişkin referandum düzenleyebileceklerini söyledi.

Pazar günü İran basınına yansıyan haberlere göre, Ruhani sözkonusu öneriyi Cumartesi akşamı ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının editörleriyle bir araya geldiği buluşmada yaptı. Ruhani, daha önce üst düzey nükleer müzakereci olarak görev yaptığı 2004 yılında, ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'e aynı öneride bulunduğunu aktardı. Hamaney'in o dönemde fikri desteklediğini belirten Ruhani, buna rağmen bir referandum düzenlenmediğini ancak bunun "her zaman çözüm olabileceğini" söyledi.

Hamaney geçen hafta, Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i, nükleer anlaşmaya ilişkin emirlerini yerine getirmekte başarısız olmakla suçlamıştı. Hamaney, "bunca belirsizliğin ve yapısal zayıflığın" İran'a zarar verebileceğini söylemişti.

Olası bir referandum, İran hükümeti uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmayı seçtiği takdirde, bu karara siyasi bir taban sağlayacak. 2015 yılında varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamında, İran'ın bu faaliyetlerinin sınırlandırılmasında mutabık kalınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmuştu. Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini frenlemede başarısız olduğunu savunmuştu.

Irak Bagdad - Treffen der Außenminister Mohammad Javad Zarif, Mohamed Alhakim (picture-alliance/AP Photo/K. Mohammed)

Dışişleri Bakanları Cevad Zarif ve Muhammed El Hakim Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi

Irak: İran ile ABD arasında aracı oluruz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, herhangi bir askeri veya ekonomik saldırganlık karşısında kendilerini güçlü bir biçimde savunacaklarını söyledi.

Önerdiğimiz linkler

İran uranyum zenginleştirme kapasitesini dört kat arttırdığını duyurdu. Açıklama ülkenin 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının bir hafta sonrasında geldi. (21.05.2019)

Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Jens Plötner hızla tırmanan ABD-İran gerginliğinde arabuluculuk hedefiyle Tahran’a gitti. İran Dışişleri Bakanlığı, "Tahran’ın sabrının tükendiği" mesajını verdi. (23.05.2019)

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un İran tehdidine karşı Ortadoğu’ya 5 ila 10 bin ek asker gönderme planını Beyaz Saray'a sunacağı bildirildi. Planın Patriot sistemleri ve gemi takviyesini de içerdiği belirtiliyor. (23.05.2019)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani müzakere ve diplomasiden yana olduğunu ancak mevcut şartların buna uygun olmadığını söyledi. (21.05.2019)

Pazar günü Iraklı mevkidaşı Muhammed El Hakim ile Bağdat'ta düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zarif, Avrupa devletlerine nükleer anlaşmanın korunması için daha fazla çaba sarfetmeleri çağrısında bulundu.

Irak'ın İran'ın yanında olduğunu kaydeden El Hakim ise, komşuları ile ABD arasında aracı rolü üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi. Washington'ın uyguladığı yaptırımlara atıfta bulunan Bakan, "ekonomik blokajın" çözüm getireceğine inanmadıklarını kaydetti.


"Hiç bu kadar zayıf olmamışlardı"

İran Devrim Muhafızları'nın Komutan Yardımcısı Ali Fadavi ise, ABD ordusunun bugünkü durumunun "tarihteki en zayıf hali" olduğunu söyledi.

Fars haber ajansının aktardığına göre Amiral Fadavi, "Amerikalılar 1833 yılından beri bu bölgedeler ve tarih boyunca Batı Asya'daki en zayıf hallerini bugün yaşamaktalar" açıklamasında bulundu.

Son haftalarda Washington ile Tahran arasında gerginlik, ABD'nin bölgede uçak taşıyıcı ve B-52 bombardıman uçağı konuşlandırma kararının ardından tırmanmıştı. Bunun yanı sıra ABD, Ortadoğu'ya 900 ek asker göndermeyi planlıyor. Ülkenin şu anda bölgede 600 askeri bulunuyor.

AP,Reuters/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Iran Atomanlage Natans

İran uranyum zenginleştirme kapasitesini dört kat arttırdı 21.05.2019

İran uranyum zenginleştirme kapasitesini dört kat arttırdığını duyurdu. Açıklama ülkenin 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının bir hafta sonrasında geldi.

USA Iran Spannungen Symbolbild Rohani im Atomkraftwerk in Bushehr

İran nükleer anlaşmadan kısmen çekiliyor 08.05.2019

Tahran yönetimi, kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen 2015 tarihli sözleşmedeki yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını duyurdu. İran'ın karara ilişkin mektubu anlaşmanın taraflarına gönderildi.

USA Iran Konflitk l USA verhängen Sanktionen gegen Iran

ABD'den İran'ın metal endüstrisine yaptırım 09.05.2019

İran'ın Çarşamba günü nükleer anlaşmayı "kısmen" askıya aldığını açıklamasından sonra ABD Tahran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Buna göre İran'ın gelirinin yüzde 10'unu oluşturan metal ihracatı hedef alındı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Trump’ın duvar planına mahkeme engeli

ABD’de bir mahkeme, Başkan Trump’ın Meksika sınırına duvar örme projesinin finansmanı ile ilgili çalışmaları geçici tedbir kararı alarak durdurdu.  

FOTO-GALERİ

default

Formula 1 efsanesi Niki Lauda öldü

Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor.  