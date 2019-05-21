İran: Nükleer programımızı referanduma götürebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin nükleer programına ilişkin referandum düzenleyebileceklerini söyledi.

Pazar günü İran basınına yansıyan haberlere göre, Ruhani sözkonusu öneriyi Cumartesi akşamı ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının editörleriyle bir araya geldiği buluşmada yaptı. Ruhani, daha önce üst düzey nükleer müzakereci olarak görev yaptığı 2004 yılında, ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'e aynı öneride bulunduğunu aktardı. Hamaney'in o dönemde fikri desteklediğini belirten Ruhani, buna rağmen bir referandum düzenlenmediğini ancak bunun "her zaman çözüm olabileceğini" söyledi.

Hamaney geçen hafta, Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i, nükleer anlaşmaya ilişkin emirlerini yerine getirmekte başarısız olmakla suçlamıştı. Hamaney, "bunca belirsizliğin ve yapısal zayıflığın" İran'a zarar verebileceğini söylemişti.

Olası bir referandum, İran hükümeti uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmayı seçtiği takdirde, bu karara siyasi bir taban sağlayacak. 2015 yılında varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamında, İran'ın bu faaliyetlerinin sınırlandırılmasında mutabık kalınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmuştu. Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini frenlemede başarısız olduğunu savunmuştu.

Dışişleri Bakanları Cevad Zarif ve Muhammed El Hakim Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi

Irak: İran ile ABD arasında aracı oluruz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, herhangi bir askeri veya ekonomik saldırganlık karşısında kendilerini güçlü bir biçimde savunacaklarını söyledi.

Pazar günü Iraklı mevkidaşı Muhammed El Hakim ile Bağdat'ta düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zarif, Avrupa devletlerine nükleer anlaşmanın korunması için daha fazla çaba sarfetmeleri çağrısında bulundu.

Irak'ın İran'ın yanında olduğunu kaydeden El Hakim ise, komşuları ile ABD arasında aracı rolü üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi. Washington'ın uyguladığı yaptırımlara atıfta bulunan Bakan, "ekonomik blokajın" çözüm getireceğine inanmadıklarını kaydetti.



"Hiç bu kadar zayıf olmamışlardı"

İran Devrim Muhafızları'nın Komutan Yardımcısı Ali Fadavi ise, ABD ordusunun bugünkü durumunun "tarihteki en zayıf hali" olduğunu söyledi.

Fars haber ajansının aktardığına göre Amiral Fadavi, "Amerikalılar 1833 yılından beri bu bölgedeler ve tarih boyunca Batı Asya'daki en zayıf hallerini bugün yaşamaktalar" açıklamasında bulundu.

Son haftalarda Washington ile Tahran arasında gerginlik, ABD'nin bölgede uçak taşıyıcı ve B-52 bombardıman uçağı konuşlandırma kararının ardından tırmanmıştı. Bunun yanı sıra ABD, Ortadoğu'ya 900 ek asker göndermeyi planlıyor. Ülkenin şu anda bölgede 600 askeri bulunuyor.

AP,Reuters/BÜ,ÖA

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