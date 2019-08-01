İran: Müttefikleri ABD’den utanıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Tahran yönetimine karşı müttefik bulamadığını belirterek "Bugün ABD dünyada yalnız kalmıştır, koalisyon oluşturamamaktadır. Dostu olan ülkeler bile onlarla koalisyon oluşturmaya utanıyor" dedi. Washington yönetiminin yasaları çiğneyerek, gerilim ve krizler yaratarak bu duruma kendisinin sebep olduğunu belirten Zarif, "Amerikalılar Körfez’e geldiğinden beri şiddet, savaş ve katliamdan başka bir şey yaşanmadığını" kaydederek "Kundakçıdan itfaiyeci olmaz" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, kendisine yönelik uygulamaya sokulan Amerikan yaptırımlarıyla ilgili olarak, Başkan Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşmek için kendisine bir davet iletildiğini, ancak daveti geri çevirdiği için yaptırımların yürürlüğe girdiğini öne sürdü. Zarif, "New York’ta bana bu teklifi kabul etmezsem iki hafta içinde yaptırım uygulanacağı söylendi. Ben de şükür ki kabul etmedim" diye konuştu. New Yorker dergisi Cuma günü yayımladığı haberde Senatör Rand Paul’un ABD ziyareti sırasında Zarif’le 15 Temmuz tarihinde görüştüğünü ve Trump’ın talimatıyla kendisine Beyaz Saray'da görüşme için bir davet ilettiğini bildirmişti.

"Kimle görüşecekler?"

ABD Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanına yönelik yaptırımları yürürlüğe koymuştu. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de Washington'ın yaptırım listesinde yer alıyor. Zarif, Washington yönetiminin İran ile diyalog istediği yönündeki mesajlarıyla ilgili olarak, "Masayı terk edenler onlar. İran'ın Dışişleri Bakanına yaptırım uyguluyorlar. İslami cumhuriyetin en üst düzey yetkilisine yaptırım uyguluyorlar. Kimle görüşmek istiyorlar acaba?" sorusunu yöneltti.

ABD'nin İran’a karşı politikasını "ekonomik terörizm" olarak nitelendiren Zarif, bu tavır sürdüğü müddetçe Tahran yönetiminin görüşmelere başlamasının beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Gelecekteki görüşmeler için açık kapı bırakan Zarif, "Müzakereler ve diplomasi hiçbir zaman sona ermez görüşündeyim. Savaş dönemlerinde bile diplomasi vardır" diye konuştu.

Başkan Donald Trump’ın İran ile savaş istediğini düşünmediğini belirten Zarif, "Ancak Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu gibi etrafındaki şahinler her zaman savaş aradı. Son Amerikan askerine kadar savaşlarını sürdürmek istiyorlar“ suçlamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Haziran'da imzaladığı kararname ile, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de aralarında olduğu üst düzey İranlı yetkililere yönelik yaptırım kararı alınmıştı.

Avrupalılara uyarı: Anlaşmadan çekiliriz

ABD’nin kendisine yönelik yürürlüğe soktuğu yaptırımların, İran’ın nükleer programıyla ilgili diplomasi yolunu kapattığını belirten Zarif, "Gerekirse anlaşmadan çekilebiliriz" mesajı verdi.

Avrupa ülkelerinin hâlâ nükleer anlaşmaya taraf olduğuna işaret eden Zarif, AB üyelerini anlaşmayı kurtarmak için çabaları artırmaya çağırdı. Zarif, İran’ın çıkarlarının anlaşmanın diğer taraflarınca korunmaması durumunda İran'ın anlaşmadan çekileceği uyarısında bulundu.

2015 yılında BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi, Almanya ve İran arasında imzalanan anlaşmayla İran’ın nükleer programının nükleer silah edinmesine imkan bırakmayacak şekilde kısıtlanması, buna karşılık İran’a yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması öngörülüyordu. Trump yönetimi anlaşmadan geçen yıl tek taraflı olarak çekilerek yeni yaptırımları yürürlüğe soktu.

AFP,rtr/BK,AÜ

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