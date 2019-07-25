 İran kendi ürettiği hava savunma sistemini tanıttı | DÜNYA | DW | 22.08.2019

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DÜNYA

İran kendi ürettiği hava savunma sistemini tanıttı

İran kendi üretimi uzun menzilli hava savunma sistemini tanıttı. 200 kilometrelik menzile sahip olan Bavar-373'ün S-300 ve Patriot'a rakip olduğu belirtiliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı askeri gerginlik sürerken İran, kendi üretimi Bavar-373 adlı uzun menzilli hava savunma sistemini tanıttı.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, sistemin Rus yapımı S-300'lerden daha iyi, S-400'lere ise yakın olduğunu söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile ancak tüm yaptırımları kaldırması halinde müzakere masasına oturacaklarını söylerken, İran ile girişilecek bir savaş konusunda "bu tüm savaşların anası olur" dedi. (06.08.2019)

ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yaptırım uygulama kararı aldı. Karara Twitter üzerinden tepki gösteren Zarif, "Beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" dedi. (01.08.2019)

Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin güvenliği için bölgede savaş gemilerinin sayısını artırmak isteyen ABD’nin başta Türkiye, Almanya ve Fransa olmak üzere bazı NATO müttefiklerinden destek bulamadığı bildirildi. (18.07.2019)

İran'ın Ulusal Savunma Endüstrisi Günü'nde sergilenen Bavar-373'e ilişkin Tahran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde ülkenin coğrafyasına uygun olarak geliştirilen savunma sisteminin 200 kilometrelik menzili olduğu belirtildi. Bavar-373'ün Rus yapımı S-300 ve Amerikan yapımı Patriotlarla yarışacak kapasitede olduğu da belirtildi.  

İran'ın Savunma Bakanı Amir Hatami de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Uzun menzilli hava savunma sistemi ile 300 kilometredeki hedefleri ya da uçakları tespit edebilir, 250 kilometre menzilde hedefe kitlenebilir ve 200 kilometrede hedefi yok edebilir" diye konuştu.

İranlı yetkililer, Bavar-373'ün İran'ın yerli üretimi olan ilk uzun menzilli savunma sistemi olduğunu söylüyor. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle İran'ın Rusya'dan S-300 savunma sistemi alımı 2010'da askıya alınmıştı. İran bu durumun ardından kendi hava savunma sistemini üretmek için kolları sıvamıştı. Rus yapımı S-300'ler, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Mart 2016'da konuşlandırılmıştı. 

İHA'nın düşürülmesi tansiyonu yükseltti

ABD ve İran arasında gerginlik, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan Washington'ı tek taraflı olarak çekmesinin ardından tırmanmaya başladı. Trump, kısa bir süre sonra Tahran'a yönelik ABD yaptırımlarını da tekrar devreye sokmuştu.

İran Haziran ayında ABD Hava Kuvvetlerine ait Global Hawk tipi bir insansız hava aracını (İHA), İran'ın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmüştü. Bu durum ABD ve İran arasında askeri tansiyonun artmasına neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, o dönemde İran'a yönelik saldırı hazırlığı içerisine girdiklerini ancak operasyonun son anda iptal edildiğini açıklamıştı.

AFP,Reuters/ÖA,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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