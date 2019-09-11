 İran İngiliz tankerini serbest bırakıyor | DÜNYA | DW | 23.09.2019

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DÜNYA

İran İngiliz tankerini serbest bırakıyor

İran'ın İngiliz petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalması için gerekli yasal işlemleri tamamladığı açıklandı. Ancak İranlı yetkililer tankerin ne zaman serbest bırakılacağı konusunda bilgi vermedi.

Iran | Britischer Tanker Stena Impero (picture-alliance/Photoshot/ISNA/M. Akhoundi)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları için New York'a hareket ederken, İran'dan bir süredir alıkonulan "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin serbest kalması için yasal işlemlerin tamamlandığını açıklandı.

İran basınında yer alan haberlere göre hükümet yetkilisi Ali Rebii tankerin serbest bırakılması için işlemlerin tamamlandığını söyledi ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda bir bilgisi olmadığını kaydetti.

Tanker krizi nasıl çıktı?

Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuş, ABD, Suriye'ye ham petrol taşıdığı şüphesi ile el konulan İran'a ait tankerin salıverilmemesi talebinde bulunmuştu. İran tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi 15 Ağustos'ta İngiltere’nin alıkoyduğu İran tankerinin salıverilmesine hükmetmişti.

Tahran’ın İngiliz bayraklı petrol tankeri Steno İmpero’ya el koyması İran’la Batı arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Iranischer Tanker Adrian Darya vor Gibraltar

Ruhani New York'a gidiyor

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları için New York'a hareket eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani havaalanında yaptığı açıklamada Trump yönetiminin kendilerine vize konusunda direnmesine rağmen delegasyonun New York'a gittiğini söyledi. Ruhani, Amerikalılar'ın İran'ın katılımını istemediğini, söyleyerek, "Bizse seyahat etmekte ısrar etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Ruhani, "BM Genel Kurulu'nda yer almak ve çeşitli seviyelerde görüşmeler yapmak bizim için gerekli" dedi ve ekledi: "İran ulusuna karşı yapılan zalimce eylemler ve aynı zamanda bölgemizin karşı karşıya olduğu zor ve karmaşık sorunlar insanlara ve dünyaya açıklanmalı."

AFP, dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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