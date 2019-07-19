İran: İngiliz tankerine kazaya karıştığı için el konuldu

Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki İngiltere bandıralı petrol tankerine el koyan İran, gemiye kazaya karışmış olması nedeniyle el konulduğunu açıkladı.

İran resmi haber ajansına açıklama yapan Hürmüzgan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yapılan uyarıları dikkate alınmaması nedeniyle Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'na çekildiğini belirtti.

Afifipur, "İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapatarak Hürmüz Boğazı'nda gemilerin kullandığı güzergaha aykırı bir yerden geçmesi ve İran'ın uyarılarını dikkate almaması" dedi.

Affipur açıklamasında tankerin bir balıkçı teknesine çarptığını ancak çarpışma sonrası hasar gören tekne ile bağlantı kurmadığını kaydetti.

İngiliz bandralı "Stena Impero" adlı tankere yasal prosedür üzerine el konulduğunu belirten Afifipur, "İngiliz geminin Bender Abbas Limanı'na çekilmesini ve ayrıntıların detaylı araştırılarak olayın perde arkasının gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Cumartesi günü Bender Abbas limanına çekilen tankerde bulunan 23 kişilik mürettebatın soruşturma sonlandırılana kadar tankerde tutulacağı belirtildi.

İngiltere'den uyarı: Kaygı verici işaretler

İran'ın iddialarını reddeden İngiltere ise tankerin seyir kuralları ve uluslararası deniz hukukuna uygun seyrettiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları tarafından Cuma günü İngiliz bandralı bir tanker el konulması Körfez Bölgesi'nde tansiyonun yükselmesine neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaşanan olayı, "İran'ın bölgede yasadışı ve istikrarı bozucu bir tavır sergilemeyi seçtiğine ilişkin kaygı verici işaretler" olarak nitelendirdi. Hunt, Cuma günkü açıklamasında ise yaşananlardan "derin kaygı" duyduklarını ifade etmiş, olayın hızlı bir şekilde çözülmemesi durumunda ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Londra hükümeti de Hürmüz Boğazı’ndan geçmeyi planlayan İngiliz bandralı gemilere Hürmüz Boğazını geçici bir süre için kullanmamaları yönünde uyarı yaptı. Hükümet sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada "İran'ın uluslararası özgür denizcilik kurallarına açık bir şekilde meydan okuyan kabul edilmez davranışları nedeniyle derin kaygı duyuyoruz" dedi.

Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık yönetiminin, Suriye'ye yasadışı ham petrol taşıdığından şüphelendiği bir İran tankerine ay başında el koyması Tahran ile Londra arasında gerilime yol açmıştı. İran, AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesine dayandırılan bu karara tepki göstermiş, İngiltere'den geminin serbest bırakılmasını talep etmişti. Tahran "zorbalığa sessiz kalmayacağız” sözleriyle misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Berlin: Gerilimin tırmandırılması çok tehlikeli

Alman hükümeti de el konulan tankerin derhâl bırakılmasını talep etti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Bölgede gerilimin tırmandırılmasının çok tehlikeli olduğu" vurgulandı.

rtr,dpa,AFP/MY,BW

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