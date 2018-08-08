 İran ilk yerli savaş uçağını tanıttı | DÜNYA | DW | 21.08.2018

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DÜNYA

İran ilk yerli savaş uçağını tanıttı

İran tamamıyla kendi üretimi olduğunu duyurduğu ilk savaş uçağını tanıttı. Düzenlenen törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'ye gözdağı verdi.

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İran kendi üretimi olan "Kevser" isimli savaş uçağını düzenlenen törenle tanıttı. İran devlet televizyonu, uçağın ülkede üretilen ilk yüzde yüz yerli savaş uçağı olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın savunma ihtiyaçlarını diğer devletlerden bağımsız olarak karşılayabilmek amacıyla üretilen "Kevser" isimli İran yapımı savaş uçağının yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Uçağın tanıtım töreninde konuşan Ruhani, "savaş uçağının motorundan radar sistemine her şeyini kendilerinin yaptığını ve bundan gurur duyduklarını" ifade etti.

"Biz kimseye saldırmak istemiyoruz çünkü bu bizim savunma doktrinimize aykırı" diyen Ruhani, "İran'ın ordusunun daha çok bölge barışını sağlama amaçlı büyüdüğünü" söyledi.

"Topraklarımızı ve kaynaklarımızı elimizden almak isteyen askeri güçlere karşı hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullanan İran Cumhurbaşkanı, "ABD neden bize saldırmıyor? Gücümüzden dolayı. Çünkü bize saldırırsa sonuçlarının ne olacağını biliyor" diye konuştu.

Ruhani yerli üretim uçaklardan birininin kokpitinde jetler hakkında bilgi de aldı.

Ruhani yerli üretim uçaklardan birininin kokpitinde jetler hakkında bilgi de aldı.

"Müttefikleri bile ABD'ye güvenmiyor"

Ruhani, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin İran'a karşı yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımlara da değindi. ABD'nin yaptırımlarını Washington'ın Çin ile yaşadığı ticari savaş ve Türkiye ile AB‘ye ek vergi uygulamasıyla karşılaştıran Ruhani, "ABD'ye güvenmeyen yalnızca biz değiliz. Bugün Avrupa ve Çin de onlara güvenmiyor. Kanada gibi ABD'nin müttefiki olan ülkeler dahi güvenlerini yitirdi" diye konuştu.

Ordusu büyük ölçüde 1979 yılındaki İslam Devrimi'nden önce üretilen Amerikan ve Rus savaş uçaklarından oluşan İran, ekonomik yaptırım ve ambargolara hedef olduktan sonra yerli savunma sanayisini geliştirmeye başladı. İran, 2013 yılında "Kahir 313" isimli yerli savaş uçağını tanıtmış ancak bazı uzmanlar uçağın işleviyle ilgili şüphe duyduğunu ifade etmişti.

dpa,rtr/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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