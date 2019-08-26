 İran ilk adımı ABD’den bekliyor | DÜNYA | DW | 27.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İran ilk adımı ABD’den bekliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olası bir İran-ABD görüşmesi için ABD’nin ilk adımı atmasını ve ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Bildkombo Donald Trump und Hassan Rohani (Getty Images/AFP/N. Kamm//A. Kenare)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile devlet başkanları seviyesinde görüşmelerin olabilmesi için ön koşul olarak Washington'un ülkesine yönelik yaptırımlarına son vermesi gerektiğini dile getirdi. Ruhani, İran devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında ABD'ye atfen "İran ulusuna karşı yasa dışı, haksız ve yanlış yaptırımların tümünü kaldırmak zorundalar" ifadesini kullandı.

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin son gününde İran'ın nükleer programı nedeni ile son aylarda tırmanan ABD-İran gerginliğinin düşürülmesi için ılımlı açıklamalar yapılmıştı. G7 Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimi ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sürpriz konuk olarak katılmış ve Macron'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Zarif'in ziyaretinden son dakikada haberdar edilen ABD Başkanı Donald Trump ise Zarif'le bir araya gelmemişti.

Uluslararası birçok konuda aralarında uzun yıllardır husumet olan ABD ve İran'ın 1980'den bu yana resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Trump görüşmeye prensipte karşı değil

Macron, G7'nin perde arkasında yapılan yoğun diplomatik görüşmelerin ardından önümüzdeki haftalarda İran ve ABD devlet başkanlarının bir araya gelebileceğini belirtmiş, ABD Başkanı Donald Trump da, "koşulların uygun olması halinde" böyle bir görüşmeye hazır olabileceğini ifade etmişti.

Washington ile Tahran arasında son aylarda gittikçe tırmanan gerilim, uluslararası kamuoyunda Körfez'de yeni bir savaşın başlayacağı yönünde bir endişeye neden olmuştu.

ABD geçtiğimiz Mayıs ayında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlarını belirleyen anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararı almış ve Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran da buna karşın uranyum zenginleştirme çalışmalarına hız vermişti. Avrupa ülkeleri söz konusu nükleer anlaşmanın devamı için çabalarını sürdürüyor.

AFP,Reuters,dpa/ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

ABD Başkanı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ziyaretinden kısa bir süre önce bilgilendirildiğini söyledi. Trump amaçlarının İran'da rejim değişikliği olmadığını söyledi. (26.08.2019)  

G7 Zirvesi'ne Cevad Zarif sürprizi

Fransa’daki G7 Zirvesi'ne sürpriz konuk İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ziyareti damgasını vurdu. Ziyareti planlayan Macron, nükleer anlaşma ile ilgili ilerleme sağlanmasını amaçlıyor. (26.08.2019)  

İran: Müttefikleri ABD’den utanıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin Tahran’a karşı ittifak arayışında yalnız kaldığını öne sürdü. Zarif, Washington’ın kendisine yönelik yaptırımlarının ise Trump ile görüşmeyi reddetmesinden kaynaklandığını söyledi. (05.08.2019)  

Benzer içerik

G7-Gipfel in Frankreich | Donald Trump

Trump: Ruhani ile görüşebilirim 26.08.2019

Washington ile Tahran arasındaki gerilimin de ele alındığı G7 Zirvesi'nin ardından konuşan ABD Başkanı, İran lideri Ruhani ile görüşebileceğini söyledi. ABD ve İran'ın 1980'den bu yana diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Japan Präsident Macron

"Macron hür dünyanın lideri olabilir" 27.08.2019

Alman basını, Fransa’nın ev sahipliğinde yapılan ve Pazartesi günü sona eren G7 Zirvesi’nin yanı sıra Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların durumunu da geniş bir biçimde ele alıyor.

G7-Gipfel in Frankreich

Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz 26.08.2019

ABD Başkanı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ziyaretinden kısa bir süre önce bilgilendirildiğini söyledi. Trump amaçlarının İran'da rejim değişikliği olmadığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Netanyahu İran saldırılarına karşı destek istedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile yaşanan gerilimde destek istedi. Suriye'de İran'ın etkin olmasını istemeyen ve İHA saldırıları düzenleyen İsrail, hedeflerinin İran’ı durdurmak olduğunu belirtiyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  