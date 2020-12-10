 İran ile Türkiye arasında şiir krizi | DÜNYA | DW | 11.12.2020

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DÜNYA

İran ile Türkiye arasında şiir krizi

Erdoğan'ın Bakü'deki Zafer Geçit Töreni'nde okuduğu şiir İran'la diplomatik krize neden oldu. Türkiye'nin Tahran'daki büyükelçisi, protesto notası için İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dağlık Karabağ'daki askeri kazanımlar için düzenlenen Zafer Geçit Töreni'nde Aras Nehri ile ilgili okuduğu Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" adlı şiiri, İran'ın tepkisine neden oldu. Şiirin Aras Nehri'nin kuzeyinin daha önce İran'a ait olduğu gerekçesiyle rahatsızlık yaratması üzerine Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran haber ajansı İRNA'da yer alan bilgiye göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, "Büyükelçiye İran'ın şiddetli itirazı iletilerek İran'ın bu konuda Türkiye tarafından ivedilikle açılamada beklediği ifade edildi" dedi.

Hatipzade'nin açıklamasında, "Büyükelçi Örs'e, İran'ın kimseye toprak bütünlüğüne müdahale izni vermeyeceği ve milli güvenliği konusunda da zerre kadar ödün vermeyeceğinin" aktarıldığı da belirtildi. 

Cevad Zarif'ten tepki

Hatibzade'nin açıklaması öncesinde ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Twitter'dan yaptığı Erdoğan'ı eleştiren bir mesaj paylaştı.

Zarif paylaşımında, "Kimse Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran'ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş" ifadelerini kullandı. Zarif sözlerini "Acaba bu şiirle Azerbaycan'ın egemenliğine zarar verdiğini bilmiyor muydu? Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" diye sürdürdü.

Erdoğan'ın okuduğu şiir

Erdoğan'ın okuduğu şiirde, "Aras'ı ayırdılar, Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım; Zor ile ayırdılar; Ay Lâçin, can Lâçin; Men sene kurban Lâçin" mısraları yer alıyordu.

Azerbaycan ve İran'ı ayıran Aras Nehri sınırında ve İran'ın kuzeyinde bulunan Güney Azerbaycan ya da İran Azerbaycanı olarak adlandırılan bölgede yoğun olarak İranlı Azeriler yaşıyor.

Reuters,DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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