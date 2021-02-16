İran ile ABD arasında diplomatik hareketlilik

ABD'de Joe Biden yönetiminin AB aracılığında İran ile görüşmeyi kabul etmesinin ardından İran'dan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Donald Trump döneminde İran'a karşı uygulamaya konulan tüm yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Trump tarafından yürürlüğe sokulan tüm yaptırımları "koşulsuz ve etkin" bir şekilde kaldırması durumunda İran'ın da ABD'ye karşı uyguladığı misilleme önlemlerini "derhal" geri çekeceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Fransa, Almanya ve İngiltere'den mevkidaşlarıyla video konferans yoluyla görüşmüş, görüşmeden birkaç saat sonra AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran ile nükleer anlaşmanın kritik bir dönemeçte olduğunu ve tüm taraflarla ABD arasında yoğun görüşmeler olduğunu bildirmişti. Mora, "İzlenecek yolu istişare etmek üzere tarafları gayriresmi bir görüşme için davet etmeye hazırım" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı AB aracılığında görüşmeleri kabul etmiş, Bakanlık Sözcüsü Ned Price, "ABD, AB Yüksek Temsilcisinden İran'ın nükleer programıyla ilgili diplomatik yol bulma amaçlı bir görüşme davetini kabul edecektir" açıklaması yapmıştı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler İran ile, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi beş ülke ve Almanya arasında yürütülüyor. ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya 2015 yılında İran ile nükleer anlaşmaya imza atmış, Trump yönetimi 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek İran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. Trump yönetiminin adımını eleştiren diğer taraf ülkeler anlaşmaya bağlılıklarının sürdüğünü bildirmişti.

İran, Trump yönetiminin tavrına tepki olarak anlaşmadan doğan yükümlülüklerini aşamalı olarak terk etme politikası izlemişti. Tahran yönetimi son olarak, ABD yaptırımlarının kaldırılması için Pazar gününe kadar süre tanımış ve aksi takdirde İran tesislerindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu teftişlerine sınırlamalar getireceğini bildirmişti.

AFP/BK,TY

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