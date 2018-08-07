 İran Ekonomi Bakanı azledildi | DÜNYA | DW | 26.08.2018

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DÜNYA

İran Ekonomi Bakanı azledildi

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor bir dönemden geçen İran'da Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan, parlamentoda yapılan gensoru oylaması sonucunda azledildi.

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan

İran parlamentosu, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan'ı 121'e karşı 137 oyla azletti.

İran'da 2015 yılındaki nükleer anlaşmanın sunduğu fırsatları harcamakla suçlanan hükümet, ülkedeki yüksek enflasyon ve işsizlik oranlarını da düşüremediği gerekçesiyle eleştiriliyor. ABD'nin söz konusu nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülkeye yabancı yatırım çekme planlarına darbe vurmuştu. ABD'nin son yaptırım hamlesinden sonra aralarında Alman Siemens ve Daimler ile Fransız Total, Peugeot ve Renault'nun da bulunduğu birçok Avrupalı şirket İran'dan çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bu durum hâlihazırda zor bir dönemden geçen İran ekonomisindeki sıkıntıları artırmıştı. İran riyali Nisan ayından bu yana yüzde 50'ye yakın değer kaybetti. ABD'nin yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımlar Ağustos ayının başında devreye girmişti. Yaptırımların İran petrol endüstrisini hedef alan ikinci ayağı ise Kasım'da yürürlüğe girecek.

İran hükümetinde 8 Ağustos'ta da Çalışma Bakanı Ali Rebii gensoru oylamasıyla azledilmişti. Ruhani geçen ay ise İran Merkez Bankası'nın başkanını görevden almıştı.

"Psikolojik savaş"

Tasnim haber ajansına göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran ve ticaret ortaklarına karşı "psikolojik savaş yürütmeye odaklandığını" söyledi. Zarif, ISNA ajansının aktardığı açıklamalarında ise "Trump nükleer anlaşmadan çekildiklerini duyurduğundan beri, Amerika amaçlarına ulaşamadı" ifadesini kullandı.

İran muhalefeti ise ülkedeki ekonomik sıkıntıları hükümetin yolsuzluklarına ve kötü yönetime bağlıyor.

Parlamentodaki oylama öncesi koşan İranlı milletvekili Abbas Payizade, "Yetersizlik ve planlama yoksunluğunun yaptırımlarla bir ilgisi yok" eleştirisinde bulundu. Payizade, "Yanlış kararlar halka zarar verdi. Ve bireylerin, kamu varlıklarını yağmalamasına neden oldu" dedi.

rtr,AFP/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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