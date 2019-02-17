 İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti | DÜNYA | DW | 25.02.2019

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DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti

İran'da 2013'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Cevad Zarif'in Instagram hesabından istifa ettiği duyuruldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA ani istifa kararını doğruladı.

Deutschland München MSC Mohammed Dschawad Sarif (AFP/C. Stache)

İran'da resmi haber ajansı IRNA, altı yıldır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Cevad Zarif'in istifa ettiğini duyurdu. IRNA, bakanlığın sözcüleri arasında yer alan Abbas Musavi'nin Zarif'in istifa ettiği yönünde çıkan haberi doğruladığını aktardı. Ancak, İran Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim de Zarif'in istifasının bazı kaynakları tarafından doğrulandığı bilgisini paylaştı. İstifanın İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilip edilmediği netlik kazanmış değil. 

Zarif'in istifa kararı, Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Kararın gerekçesini belirtmeyen Zarif mesajında "Dışişleri bakanlığı görevim sırasındaki eksiklerim dolayısıyla hepinizden özür diliyorum. İran halkına ve yetkililere teşekkür ederim" yazdı.

2013 yılından bu yana İran'ın Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Zarif, Batılı ülkeler 2015 yılında varılan nükleer anlaşma sağlanmasında kilit rol üstlenmişti. 

rtr/ÖA,MY

© Deutsche Welle Türkçe

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