 İran düşürdüğü Ukrayna uçağı için tazminat ödemeye hazır | DÜNYA | DW | 31.07.2020

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DÜNYA

İran düşürdüğü Ukrayna uçağı için tazminat ödemeye hazır

Ukrayna uçağının düşürülmesine ilişkin tazminat görüşmelerinin ilk turu yapıldı. İran Dışişleri, tazminat ödemeye "prensipte" hazır olduğunu duyururken, Ukrayna Dışişleri uluslararası mahkeme tehdidinde bulundu.

Arşiv - Düşürülen Ukrayna uçağı için başkent Tahran'da düzenlenen anma etkinliği (11.01.2020)

Arşiv - Düşürülen Ukrayna uçağı için başkent Tahran'da düzenlenen anma etkinliği (11.01.2020)

İran, yanlışlıkla düşürerek 176 kişinin ölümüne neden olduğu yolcu uçağı için tazminat ödemeye "prensipte" hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna ile İran arasında tazminat görüşmelerinin ilk turu Perşembe günü Kiev'de yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, görüşmelerin verimli geçtiğini ancak Tahran'ın ödemeyi kabul edeceği tazminat miktarıyla ilgili bir yorum yapmak için erken olduğunu kaydetti.

Kuleba, İran ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde konuyu uluslararası mahkemelere taşımayı düşündüklerini kaydetti.

Abbas Musavi

Abbas Musavi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise, ülkesinin resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, olası ödemelerle ilgili bir tarih vermedi. Musavi, "Buna prensipte hazır olduğumuzu ifade ettik ancak bu çok zaman alan bir konu" diye konuştu. Musavi, sürecin değerlendirilmesi ve görüşülmesi gereken çeşitli teknik ve hukuki boyutları olduğunu kaydetti.

8 Ocak 2020 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, başkent Tahran yakınlarındaki bir tarlaya düşmüş ve uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran hükümeti, başlangıçta olayın bir kaza olduğunu iddia etmiş ancak birkaç gün sonra uçağın yanlışlıkla vurulduğunu kabul etmişti.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından hedef alınarak öldürülmesinin ardından, İran, misilleme olarak Irak topraklarındaki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Ukrayna uçağı da bu misillemeden kısa süre sonra düşmüştü.

Temmuz ortasında yayınlanan İran Sivil Havacılık Dairesi raporu, uçağın "insani bir hata" sonucu vurulduğunu açıklamıştı.

Uçakta Kanada, Ukrayna, Afganistan, İngiltere, İsveç ve İran vatandaşları bulunuyordu.

Reuters,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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İran Ukrayna yolcu uçağını "yanlışlıkla" vurduğunu kabul etti

İran çarşamba günü düşen Ukrayna yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu kabul etti. Kiev, 176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Tahran'dan resmi özür ve tazminat istedi.  

Kanada Başbakanı: "Ukrayna uçağını muhtemelen İran vurdu"

Kanada Başbakanı, Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulmuş olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. İngiltere ve ABD'den de benzer açıklamalar geldi.  

İran'da düşen Ukrayna uçağında füze ihtimali

İran makamları Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili ilk raporunu açıkladı. Uçağın geri dönmeye çalıştığı ancak yardım çağrısı yapmadığı belirtildi.  

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