İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den krizi sona erdirme sözü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Nevruz Bayramı nedeniyle Perşembe günü yaptığı konuşmada ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi sona erdirme sözü verdi. Ruhani "Hükümet yeni yılda sorunları çözmek için mümkün olan her şeyi gerçekleştirecektir" dedi.

Ülkenin ekonomik sorunlarını sona erdirebilmek için "Enflasyon kontrol altına alınmalı, üretim artmalı ve istihdam sağlanmalıdır" diyen Ruhani yaşanan krizin sorumlusu olarak ABD'yi işaret etti ve birlik olma çağrısında bulundu. "Gelişmeleri doğru değerlendirmeli ve suçu yanlış insanlara yüklememeliyiz" ifadesini kullanan Ruhani sorumlu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterdi.

ABD altı ülkenin İran ile imzaladığı nükleer silahlara ilişkin anlaşmadan 2015 yılında tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yönelik olarak yaptırımları yürürlüğe koymuştu. Yaptırımlar İran'da ekonomik krizi derinleştirmiş ülkenin para birimi yüzde 60 oranında değer kaybetmişti. Yaptırımlardan en çok etkilenen kalem ise ülkenin ana gelir kaynağı petrol üretimi olmuştu.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Nevruz konuşmasında ülkenin ABD yaptrımlarına karşı sağlam bir duruş sergilediğini kaydederek, hükümeti daha fazlasını yapmaya çağırdı. "Ülkenin esas problemi ekonomik sorunlardır" diyen Hamaney bu durumun kısmen kötü yönetimden kaynaklandığını ifade etti.

İsrail ve ABD'den İran'a karşı birlik açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Çarşamba günü Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde biraraya geldi.

Görüşmenin ardından Pompeo ile ortak basın toplantısı düzenleyen Netanyahu ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine işaret ederek, İran üzerindeki baskının işe yaradığını ifade etti. Netanyahu, "İsrail ve ABD, İran'ın bölgedeki ve dünyadaki saldırgan politikalarını engelemek için işbirliği yapmaktadır" dedi.

rtr,AFP,dpa/MY,HT

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