İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Irak'ta

Üç gün sürecek resmi bir ziyaret için Irak'a giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmeleri mevkidaşı Berhem Salih ile bir araya gelerek başladı.

Beraberinde siyaset ve ekonomi dünyasından üst düzey kişilerden oluşan bir heyet ile Bağdat'a varan Cumhurbaşkanı burada bir takım ikili anlaşmalara imza attı.

İki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek isteyen taraflar petrol ticareti ve sağlık sektörü alanlarında ön mutabakat imzaladı ve Irak'ın Basra kenti ile İran'ın sınır kasabası Şelemçe arasında bir demiryolu hattının inşa edilmesi konusunda uzlaşıya vardı.

"İstikrarlı bir Irak istiyoruz"

Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüşmesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ruhani, istikrarlı bir Irak'ın tüm bölgeye istikrar sağlayacağını kaydetti.

"Ülkelerimizin birbirlerine karşı değil, birlikte hareket etmesini istiyoruz" sözlerini kullanan İran Cumhurbaşkanı, diğer ülkelerin de bu birlikteliğe katılmalarını temenni ettiklerini belirtti.

Görüşmeden sonra sorulara yanıt veren Salih de Bağdat'ın merkezi konumunun bölgedeki sorunların çözümünde önemli bir rol oynayabileceğini kaydederken, İran'a IŞİD'e karşı verilen mücadelede desteğinden dolayı da teşekkür etti.

Salih, "Irak'ta IŞİD'e karşı elde edilen başarı çok önemli ve büyük bir zaferdi, ancak bu hasta ve sapkın düşünce yapısı ve aşırıcılık bölgesel çaba ve işbirliği ile silinmediği sürece zafer eksik kalacaktır" ifadesini kullandı.

El Sistani ile görüşecek

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim tarafından askeri törenle karşılanan Ruhani, Şii İslam inancında saygı gösterilen 12 imamından yedincisi olan İmam Musa el-Kâzım'ın türbesini ziyaret etti.

Salı ve Çarşamba günleri Şiiler için kutsal olan Kerbela ve Necef kentlerini ziyaret edecek Ruhani'nin, Irak'taki Şiilerin dini lideri Büyük Ayetullah Ali El Sistani ile görüşmesi bekleniyor.

Necef'te gerçekleşmesi planlanan görüşme aynı zamanda Iraklı Şiilerin dini lideri ile bir İran cumhurbaşkanı arasında yaşanacak ilk doğrudan temas olacak.

2013 yılında Irak'ı ziyaret eden Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın görüşme talebi El Sistani tarafından reddedilmişti.

Saddam'dan bugüne

Irak'ın ABD tarafından devrilen eski lideri Saddam Hüseyin'in iktidarından bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler olumlu bir seyirde gelişti.

Saddam döneminde iki ülke 1980-1988 yılları arasında yaklaşık bir milyon kişinin hayatını kaybettiği bir savaşta karşı karşıya gelmişti.

Saddam'ın 2003 yılında devrilmesinden sonra Ahmedinejad, 2008'de Bağdat'a giderek Irak'ı ziyaret eden ilk İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmuştu.

DW,rtr,APF,AP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe