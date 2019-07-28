 İran bir petrol tankerine daha el koydu | DÜNYA | DW | 04.08.2019

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DÜNYA

İran bir petrol tankerine daha el koydu

İran Devrim Muhafızları'nın, yabancı bir ülkeye ait bir petrol tankerine, "bazı Arap devletlerine yakıt kaçırdığı" gerekçesiyle el koyduğu bildirildi.

Foto ARŞİV

Foto ARŞİV

İran devlet televizyonu, yabancı bir ülkeye ait bir petrol tankerine, "bazı Arap devletlerine yakıt kaçırdığı" için Basra Körfezi'nde Devrim Muhafızları'na bağlı donanma güçleri tarafından el koyulduğunu duyurdu.

Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları komutanı Ramazan Zirahi'ye dayandırdığı haberinde, tankerin 700 bin litre yakıt taşıdığını bildirdi. Haberde, tankerdeki yedi kişilik mürettebatın gözaltına alındığı belirtildi.

Fars haber ajansı, hangi ülkeye ait olduğu açıklanmayan gemiye 31 Temmuz'da el koyulduğunu aktardı.

Tanker krizi

İran ile Batı arasında yaklaşık bir aydır tanker gerilimi yaşanıyor. Geçen ay başında İngiltere, Suriye'ye yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran petrol tankerine Cebelitarık Boğazı'nda el koymuştu. Bunun üzerine İran da Hürmüz Boğazı'nda denizcilik kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü bir İngiliz petrol tankerine el koymuş, bir başka tankeri ise uyarıda bulunduktan sonra serbest bırakmıştı.

"Stena Impero" adlı tankere el koyulmasını yasa dışı olarak tanımlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bu gemiye karşılık İran tankerinin serbest bırakılması gibi bir takas önerisini kabul etmeyeceklerini söylemişti.

 

DW,rtr,dpa/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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