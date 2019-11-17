 İran ajansları: Üç güvenlik görevlisi göstericiler tarafından öldürüldü | DÜNYA | DW | 19.11.2019

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DÜNYA

İran ajansları: Üç güvenlik görevlisi göstericiler tarafından öldürüldü

İran’da benzin fiyatlarına yapılan zam üzerine başlayan protesto gösterilerinde üç güvenlik görevlisinin bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

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İran haber ajansları ISNA ve Fars, üç güvenlik görevlisinin göstericiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü duyurdu. Başkent Tahran'ın batısındaki gösterilerde protestocular tarafından pusuya düşürülen bir Devrim Muhafızı komutanı ile iki Besic milisinin bıçak ve palayla öldürüldüğü belirtiliyor.

Fars haber ajansı öldürülen Devrim Muhafızları komutanının yeni çocuk sahibi olan Murtaza İbrahimi olduğunu duyurdu. Öldürülen iki Besic milisinin ismi ise Mecid Şeyhi (22) ve Mustafa Rızai (33) olarak açıklandı. İbrahimi ve Rızai için Salı günü öğleden sonra bir tören düzenlenecek.

İran'da Cuma günü benzin fiyatlarına yapılan zamla başlayan protestolarda böylece resmi rakamlara göre en az beş kişi hayatını kaybetmiş oldu.

İran'da devam eden ekonomik kriz nedeniyle hükümet Cuma gecesi benzin satışına kısıtlama getirerek fiyatlara zam yapmıştı. Satın alınan ilk 60 litre benzinde fiyat yüzde 50 oranında artırılmış ve daha fazla alınması halinde fiyatın yüzde 300 oranında zamlı olmasına karar verilmişti. Zam sonrası başkent Tahran başta olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Sircan, Geçsaran, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz, Tebriz ve Kirmanşah şehirlerinde vatandaşlar protesto gösterileri düzenlemişti.

İran'da protestolar sonrasında başlatılan internete erişim engelinin de dün ikinci bir emre kadar süreceği açıklanmıştı.

AFP / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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