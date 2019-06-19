 İran: ABD′ye ait insansız hava aracını düşürdük | DÜNYA | DW | 20.06.2019

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DÜNYA

İran: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük

İran Devrim Muhafızları İran hava sınırını ihlal eden ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. ABD ise İran yakınlarında ABD'ye ait herhangi bir hava aracının bulunmadığını belirtti.

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İran Devrim Muhafızları internet sitesinden yaptığı açıklamada İran hava sahasını ihlal eden bir casus uçağın düşürüldüğü açıklandı. Açıklamada, ABD'ye ait olduğu ileri sürülen insanız hava aracının (İHA) Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletindeki Mübaret bölgesinde vurularak düşürüldüğü ifade edildi.

İran resmi haber ajansı İrna, düşürülen İHA'nın RQ-4 Global Hawk modeli olduğunu duyurdu.

ABD Ordusu'ndan bir sözcü ise olayın gerçekleştiği esnada İran hava sahasında ABD'ye ait herhangi bir hava aracının bulunmadığını belirtti. Adı açıklanmayan sözcü konu ile ilgili olarak şimdilik başka bir bilgi veremeyeceğini belirtti. 

ABD ile İran arasındaki gerginlik ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran yönetimine yeni yaptırımlar getirmesiyle yeniden tırmanmıştı. ABD, Umman Körfezi'nde geçen hafta petrol taşıyan iki tankere düzenlenen saldırıdan da İran'ı sorumlu tutuyor., İran ise saldırılarla ilişkisinin olmadığını ileri sürüyor.

ABD tarafından üretilen RQ-4 Global Hawk tipi insansız hava araçları, her hava koşulunda 30 saatten fazla havada kalarak, büyük bölgelerin gerçek zamanlı ve büyük çözünürlükte fotoğraflarını çekebiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

rtr, AFP /TY,HT

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