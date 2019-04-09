İran ABD'nin Ortadoğu'daki güçlerini "terörist" ilan etti

İran Meclisi, ABD'nin Ortadoğu'da görev yapan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) "terörist" olarak tanımladı. Tahran'ın bu kararı ABD'nin, İran Devrim Muhafızlarını aynı şekilde "terörist" ilan etme kararının yürürlüğe girmesinden bir gün sonra alındı.

Devlet televizyonunun bildirdiğine göre Savunma Bakanı General Emir Hatemi'nin hazırladığı ve ABD güçlerinin "terörist eylemlerine" karşı hükümetin gerekli önlemleri alması için yetki tanıyan yasa tasarısı Salı günü oylamaya sunuldu.

Oylamaya katılan 207 milletvekilinin 204'ü olumlu yönde oy kullanırken, ikisi hayır oyu verdi ve bir milletvekili çekimser kaldı. Yeni yasa ile birlikte hükümete ABD'nin eylemlerine karşı "yasal, siyasi ve diplomatik" önlemleri alma yetkisi tanındı.

İlk adım ABD'den gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran üzerindeki uluslararası baskıları arttırmak amacıyla Devrim Muhafızları Ordusu'nu 8 Nisan'da "yabancı terör örgütü" olarak sınıflandırmış, aldığı karar Pazartesi günü devreye girmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "İran'ın terörizm sponsorluğu yapan bir devlet olmanın yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının bunun aktif bir parçası olduğu, terörü finanse ve teşvik ettiği gerçeğini teyit ediyor" ifadesini kullanmıştı.

Devrim Muhafızlarının "terör örgütü" olarak tanımlanması bu askeri güç ile iş yapanların da "terörizme finansal destek sağlama" ile suçlanmasını beraberinde getirebileceği yorumları yapılmıştı.

Washington'ın girişimi sonrası Tahran da adım atmış ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi, CENTCOM ve bağlı bütün güçleri "terörist" ilan ederek, ABD'yi de "terörizmin destekçisi" olarak nitelendirmişti.

İran İslam Devrimi sonrasında kurulan Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor.

Ülkede siyasi ve ekonomik nüfuza sahip olan Devrim Muhafızları, İran'ın sınırları ve Basra Körfezi ile nükleer tesislerde ve askeri üslerde kontrolü elinde bulunduruyor.

DW,AP/ÇÖ,JD

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