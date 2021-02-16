 İran ABD yaptırımlarının kaldırılacağından emin | DÜNYA | DW | 20.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İran ABD yaptırımlarının kaldırılacağından emin

Tahran, nükleer anlaşmaya yeniden dönülmesi konusunda Washington'la yaşanan "diplomatik münakaşaya" rağmen İran'a yönelik ABD yaptırımlarının "yakın gelecekte" kaldırılacağı inancında.

İran hükümet sözcüsü Ali Rebii

İran hükümet sözcüsü Ali Rebii

Açıklamaları resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan İran hükümet sözcüsü Ali Rebii, devam eden diplomatik girişimleri, "tarafların yakın gelecekte tüm yaptırımların kaldırılmasını da içeren vaatlerine geri dönüşünün doğal girizgâhı" olarak tanımladı ve bu girişimlerin "diplomatik münakaşaya rağmen olumlu bir sonuç vereceğine yönelik tahminlerine güvendiklerini" söyledi.

2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin'in yanı sıra Almanya ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da imzalanan anlaşma, İran'a yönelik yaptırımların durdurulması karşılığında Tahran'ın da nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu. ABD, İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan 2018 yılında eski Başkan Donald Trump'ın kararıyla tek taraflı olarak çekilerek Tahran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. Ancak anlaşmaya taraf olan İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya; ABD'nin bu adımını eleştirerek mutabakata bağlılıklarının sürdüğünü bildirmişti. İran ise Trump yönetiminin tavrına tepki olarak anlaşmadan doğan yükümlülüklerini aşamalı olarak terk etme politikası izlemişti.

"İlk adımı kim atacak?" tartışması

İran ile ABD, 2015 anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için ilk adımı kimin atması gerektiği konusunda fikir ayrılığında. İran ilk olarak Trump döneminden kalan yaptırımların kaldırılmasında ısrarcı. Washington ise önce İran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiği noktaya geri dönmesini istiyor.

Beyaz Saray, cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın baskısına rağmen, olası müzakereler öncesi fazladan bir adım atmayacağını duyurdu.

23 Şubat'a kadar süre

Washington üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan İran parlamentosu, yaptırımların kaldırılması için ABD'ye 23 Şubat'a kadar süre tanıyan bir yasa geçirmişti. Söz konusu yasa, yaptırımlar kaldırılmadığı takdirde, 2015 anlaşması kapsamındaki BM teftişlerinin sınırlandırılmasını öngörüyor.

BM bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) başkanı Rafael Grossi bu hafta sonu Tahran'da bir dizi temaslar bulunacak.

Grossi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran yasalarıyla uyumlu şekilde, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulabilmek için üst düzey İranlı yetkililerle görüşeceğini" belirtti. Böylece UAEK'nın da İran'daki "doğrulama faaliyetlerini" sürdürmesini ümit ettiğini aktaran Grossi, "Bu herkesin çıkarına" ifadesini kullandı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İran ile ABD arasında diplomatik hareketlilik

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmazlık konusunda AB aracılığında görüşmeyi kabul etmesinin ardından İran'dan "Trump'ın başlattığı yaptırımları kaldırın" çağrısı geldi.  

İran nükleer programıyla ilgili denetimleri sınırlandırıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin, nükleer tesislerin denetlenmesi faaliyetlerini sınırlandırma kararı alan İran, nükleer anlaşmanın öngördüğü “gönüllü şeffaflık önlemlerini” de uygulamayacağını bildirdi.  

BM: Kuzey Kore ile İran füze iş birliği yürütüyor

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir rapora göre, Kuzey Kore ile İran geçen yıl uzun menzilli füzeler konusundaki iş birliğini yeniden başlattı. Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer programını genişlettiği ifade edildi.  

Çavuşoğlu: Umarız Biden nükleer anlaşmaya geri döner

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu "Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya geri döner. Böylece kardeş İran’a yönelik ambargolar kalkmış olur" dedi.  

Benzer içerik

Iran Atomanlage Fordo

İran nükleer programıyla ilgili denetimleri sınırlandırıyor 16.02.2021

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin, nükleer tesislerin denetlenmesi faaliyetlerini sınırlandırma kararı alan İran, nükleer anlaşmanın öngördüğü “gönüllü şeffaflık önlemlerini” de uygulamayacağını bildirdi.

Fahnen von USA und Iran

İran ile ABD arasında diplomatik hareketlilik 19.02.2021

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmazlık konusunda AB aracılığında görüşmeyi kabul etmesinin ardından İran'dan "Trump'ın başlattığı yaptırımları kaldırın" çağrısı geldi.

Fahnen von USA und Iran

ABD Tahran'ın nükleer anlaşmaya dönüş önerisine ihtiyatlı 03.02.2021

ABD hükümeti İran yönetiminin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe konması teklifine ihtiyatlı yaklaştı. Beyaz Saray öncelikle müttefikler ve ABD Kongresi ile istişarelerde bulunulacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İsrail'in başarılı aşı kampanyasının sırrı

Nüfusunun yarısının ilk doz COVID-19 aşısı olmasını sağlayan İsrail, aşı yarışında dünya lideri konumunda. Peki, dokuz milyon nüfusu olan ülkenin bu başarısının ardında ne var?  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  