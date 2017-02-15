İran: ABD Umman Denizi'nde bir petrol tankerine el koymaya çalıştı

Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan Vietnam bandıralı bir petrol tankeri ile ilgili Tahran ve Washington'dan çelişkili açıklamalar geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 25 Ekim tarihinde Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyduğunu ve tankeri ülke sularının dışına çektiğini açıkladı. Açıklamada kaçırılan tankerdeki petrolün bir başka tankere nakledildiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları'nın bu ikinci tankere helikopterle indirme yaptığı ve tankeri yeniden İran karasularına çektiği ifade edildi. Açıklamaya göre ABD Donanması askerlerinin kurtarma operasyonunu engelleme ve tankerin kontrolünü yeniden ele geçirme girişimi de engellendi. Petrol tankerinin Bender Abbas limanına çekildiği belirtildi. İran resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın operasyonundan görüntüler yayınladı.

İran Devrim Muhafızları'nın Umman Denizi'ndeki tankere düzenlediği operasyondan görüntüler (IRNA)

Pentagon iddiaları reddetti

ABD Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları yalanlayarak, kendilerinin bir müdahalesi olmaksızın İran'ın söz konusu tankere el koyduğunu ve kendi sularına çektiğini açıkladı. "İran'ın iddialarını gördüm" diyen ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby "Bunlar kesinlikle, tümüyle yanlış ve gerçek dışı" dedi. Kirby olayın yaşandığı günde "ABD Donanması varlıkları İran güçlerinin uluslararası sularda yasadışı bir biçimde bir ticaret gemisine yanaştığını ve gemiye el koyduklarını gözlemlemiştir" dedi. Kirby İran'ın eylemleri ile "uluslararası hukuku bariz bir biçimde ihlal ettiğini" ve "seyrüsefer serbestliğine zarar verdiğini" söyledi. AFP'ye konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de olayın yaşandığı yerde iki ABD gemisinin olduğunu ve bu gemilerin hava desteğiyle birlikte İran Devrim Muhafızları'nın operasyonunu sadece izlediğini söyledi.

İran 29 Temmuz tarihinde İsrail bağlantılı bir petrol tankerine yönelik SİHA saldırısından da sorumlu tutuluyor. Saldırıda bir eski İngiliz askeri ile bir Romanya vatandaşı hayatını kaybetmişti. İran saldırının arkasında olduğu iddialarını reddetmişti.

AFP / EC, TY

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