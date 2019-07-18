İran: ABD kendi İHA’sını düşürmüş olabilir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump'ın iddia ettiği gibi, Hürmüz Boğazı'nda kendilerine ait bir insansız hava aracının (İHA) vurulmadığını dile getirdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Arakçı, "Biz ne Hürmüz Boğazı'nda ne de başka bir yerde bir İHA kaybettik" diyen Arakçı, Amerikan savaş gemisi USS Boxer'in yanlışlıkla ABD'ye ait bir hava aracını vurmuş olabileceğinden endişe ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, Birleşmiş Milletler'deki toplantılar için bulunduğu New York'ta, İran'a ait bir İHA'nın vurulduğuna dair kendisine bir bilgi ulaşmadığını ifade etmişti.

Hürmüz Boğazı'nın önemi

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyreden Amerikan savaş gemisi USS Boxer'e bin metreye kadar yaklaşan ve rotasını değiştirmesi için defalarca uyarılan İran'a ait İHA'nın vurulduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında da aynı bölgede uçan bir Amerikan İHA'sı, hava sahasına girdiği gerekçesiyle İran tarafından vurularak düşürülmüştü. Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli deniz ticaret rotalarından biri olma özelliği taşıyor. Dünya petrol taşımacılığının beşte biri bu boğazdan gerçekleşiyor. ABD de bu güzergahta emniyetin sağlanması için uluslararası bir koalisyon oluşturma çabası içinde.

dpa, AFP, REUTERS / ET,BK

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