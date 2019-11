İran'ın Irak'taki etkisini gösteren belgeler basına sızdı

ABD medyasına sızdırılan İran istihbarat belgelerine göre, Tahran'ın Irak'ta ve Irak hükümeti üzerinde nüfuzunu artırdığı iddia edildi. Haber portalı The Intercept ve New York Times gazetesi, İran İstihbarat Bakanlığı'nın 2014 ve 2015 yıllarına ait yazışmalarından oluşan yaklaşık 700 sayfalık rapora dayandırılan bir haber yayımladı. The Intercept'in adını açıklamak istemediği bir kaynaktan edindiği ve New York Times ile paylaştığı belgelerin doğruluğunun teyit edildiği belirtildi. The Intercept'in haberinde, adının açıklanmasını istemeyen kaynağın, "İran'ın ülkemde neler yaptığını dünyanın bilmesini istiyorum” diyerek gizli yazışmaları sızdırdığı kaydedildi.

The Intercept ve New York Times'ın haberine göre, bu belgeler Irak'ın izlediği siyaseti nüfuzu altına alabilmek için Tahran'ın nasıl çaba gösterdiğine dair ayrıntılı bir tablo ortaya koyuyor.

Buna göre, Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in 2003 yılında devrilmesinin ardından, İran nüfuzu artırmak için çalışmalara başlıyor. Habere göre, belgeler, 2011 yılında ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi sonrasında doğan boşluğun İran tarafından doldurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Belgeler, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) için çalışan Iraklıların ABD'nin çekilmesi sonrasında "işsiz ve yoksul” kaldığını ve bu kişilerin İran ile çalışmaya başladığına işaret ediyor. Belgelere göre, iki ülkenin istihbarat birimlerinin katıldığı bir toplantıda Iraklı yetkilerin İran'lı meslektaşlarına "Bütün Irak askeri istihbaratını kendinizin sayabilirsiniz” dediği iddia ediliyor.

New York Times'in haberinde Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi'nin İran ile özel ilişkileri olduğu, üst düzey ABD'li diplomatlarla yapılan görüşmeler hakkında İran tarafında düzenli olarak bilgi verildiği kaydedildi. Bunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'a yönelik siyasette önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

"Esas hedef bağımsız bir Kürdistan'ı engellemek”

The Intercept ve New York Times'ın haberinde, İran'ın Irak'taki etkisini arttırmak için geniş çaplı istihbarat operasyonları düzenlediği belirtildi. Bunun yanı sıra "İran'ın asıl hedefinin, diğer stratejik amaçlarla beraber Irak'ın parçalanmasını ve bağımsız bir Kürdistan'ın kurulmasını önlemek” olduğu iddia edildi.

Haberde, İran'ın bir diğer önemli hedefinin ise "Irak'ın bağımlı bir devlet olarak kalmasını ve Tahran'a bağlı politik grupların karar alıcı mevkilerde bulunmasını sağlamak” olduğu öne sürüldü.

İran ve Irak, 1980-1988 yılları arasında savaşmıştı. Savaş döneminde İran'a kaçan birçok Iraklı muhalif eski lider Saddam Hüseyin'in 2003 yılında devrilmesinin ardından ülkesine geri dönmüştü. Bu durum, İran'ın, Iraklı yeni kuşak politikacıları üzerinde etkili olmasını sağlamıştı.

AFP,dpa/SV,JD

© Deutsche Welle Türkçe