 İran′ın Ankara Büyükelçiliği: Yanlış anlaşılma giderildi | DÜNYA | DW | 13.12.2020

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DÜNYA

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Yanlış anlaşılma giderildi

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden sonra başlayan tartışmayla ilgili olarak iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Arşiv - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif (solda) ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (17.04.2019-Ankara)

Arşiv - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif (solda) ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (17.04.2019-Ankara)

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

#Kardeşlik etiketiyle yapılan paylaşımda, "Son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Çelik tepki göstermişti

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle Türkiye ile İran arasında yaşanan krize ilişkin dün açıklamalar yapmıştı. "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz" diyen Çelik "Bu İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır" dedi. İran'ın nükleer programı nedeniyle Batı ülkeleriyle Tahran arasında yaşanan anlaşmazlığa da değinen Çelik "Unutmasınlar ki, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, İran düşmanlarını sevindiriyorlar" iddiasında bulundu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'daki askeri kazanımlar için düzenlenen kutlama törenleri sırasında Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirini okumuştu. "Aras'ı ayırdılar. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar" dizelerine sahip olan şiir, Aras Nehri'nin güneyinde kalan Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin İran sınırları içinde olması nedeniyle Tahran'da rahatsızlık yaratmış, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, "Büyükelçi Örs'e, İran'ın kimseye toprak bütünlüğüne müdahale izni vermeyeceği ve milli güvenliği konusunda da zerre kadar ödün vermeyeceğinin" aktarıldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de "Kimse Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran'ın anavatanından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş" açıklaması yapmıştı. Zarif sözlerini "Acaba bu şiirle Azerbaycan'ın egemenliğine zarar verdiğini bilmiyor muydu? Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" demişti.

DW / BÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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