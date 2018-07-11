 Irak′tan Alman ve Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası | DÜNYA | DW | 06.08.2018

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DÜNYA

Irak'tan Alman ve Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası

Irak'ta IŞİD'e yönelik yargılamalarda bu kez bir Alman ve bir Fransız vatandaşı ceza aldı. Mahkeme IŞİD'e üye oldukları gerekçesiyle iki tutukluya ömür boyu hapis cezası verdi.

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Foto: Arşiv

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Irak'ta mahkeme IŞİD'e üye olmaktan yargılanan bir Alman ve bir Fransız vatandaşını ömür boyu hapse mahkûm etti. Alman vatandaşı Nadia Rainer Hermann ve Fransız vatandaşı Lahcen Ammar Gueboudj hakkındaki kararlar, Bağdat'taki Merkez Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

22 yaşındaki Hermann'ın Fas kökenli annesinin de Ocak ayında IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle idama mahkûm edildiği, daha sonra bu cezanın Irak yasalarınca 20 yıl hapis cezasına tekabül eden ömür boyu hapse çevrildiği belirtiliyor. Anne ve kızın, bir dönem IŞİD'in Irak'taki en güçlü kalesi konumundaki Musul'da geçtiğimiz yıl yakalandığı aktarılıyor.

Mahkemede ifade veren Hermann, Suriye'ye annesiyle birlikte Türkiye üzerindengittiğini söyledi. Hermann, Suriye'deki IŞİD'den kaçmak için de Irak'a gittiklerini belirtti. Hermann'ın avukatı ise bir IŞİD üyesiyle evlendirilen Hermann'ın o dönemde reşit olmadığına dikkat çekti. Avukat, müvekkilini "Bu, bir yetişkin tarafından alınmış bilinçli bir karar değil" sözleriyle savundu.

Oğlu için gittiğini iddia etti

Ömür boyu hapse mahkûm edilen 55 yaşındaki Fransız vatandaşı Lahcen Ammar Gueboudj da Suriye'ye giden 25 yaşındaki oğlu Nabil'i Fransa'ya geri götürmek için bölgeye gittiğini savundu.

Gueboudj ve Hermann'ın Irak'taki mahkemenin verdiği ömür boyu hapis kararını, temyize taşıma hakkı bulunuyor.

Geçen Aralık ayında Irak'ta IŞİD'e karşı zaferini ilan eden Bağdat yönetimi, yakaladıkları IŞİD şüphelilerine yönelik yargı sürecini hızlandırmıştı. Şu ana kadar aralarında Türkiye, Almanya ve Azerbaycan vatandaşları da olan yaklaşık 20 kişi idama mahkûm edildi.

  • Militants in Raqqa

    IŞİD nedir?

    Nereden çıktı?

    "İslam Devleti", IŞİD ya da DAEŞ adlı örgüt, el-Kaide örgütünden kopmuş, radikal Sünni İslamcı ideolojiye sahip kişilerden kuruldu. IŞİD, 2003’te Irak’ın ABD öncülüğünde işgali sonrası ortaya çıktı. Ebu Bekir El Bağdadi tarafından yönetiliyor. Amaçları dünya genelinde "halifelik" kurmak.

  • Map showing areas controlled by various armed groups in Iraq and Syria

    IŞİD nedir?

    Nerede faaliyet gösteriyor?

    IŞİD’in dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor. Irak ve Suriye’de bazı bölgeleri kontrol altında tutuyor. Örgüt 2014 yılında kontrol alanını genişletmenin zirvesindeyken, bugün Irak ve Suriye’de kontrol ettiği bölgelerin çoğunu kaybetti.

  • Peshmerga fighters

    IŞİD nedir?

    IŞİD’e karşı kim savaşıyor?

    IŞİD’e karşı kurulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonda 50’den fazla ülke var. Suriye hükümetini destekleyen Rusya, İran ve Lübnanlı Şii müttefiki Hizbullah da IŞİD’e karşı savaşıyor. Irak’taki Kürt peşmerge birlikleri ve ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri de IŞİD’e karşı mücadele ediyor. Irak ordusu ve müttefik milisleri, ülkenin büyük bölümünü IŞİD’den temizledi.

  • Oil production in the Rojava region of Syria

    IŞİD nedir?

    Örgüt nasıl para sağlıyor?

    IŞİD’in ana gelir kaynaklarından biri petrol ve doğal gaz oldu. Örgüt bir dönem Suriye’nin petrol üretiminin üçte birini kontrol etti. Ancak ABD liderliğindeki hava saldırıları özellikle petrol kaynaklarını hedef aldı. Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri petrol kuyularının çoğunu IŞİD’den geri aldı. Diğer gelirleri arasında vergiler, fidye, tarihi eser kaçakçılığı ve gasplar bulunuyor.

  • French police at the Stade de France following deadly attacks across Paris

    IŞİD nedir?

    Nerelerde saldırıyor?

    IŞİD, dünya çapında birçok terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Örgüt Berlin, Brüksel ve Paris dahil olmak üzere AB çapında başkentleri hedef aldı. IŞİD, "yalnız kurt" olarak tanımlanan kişileri bireysel saldırılara teşvik ediyor. Bu şekilde IŞİD’i destekleyen radikal kişiler, örgüte doğrudan katılım olmadan terör eylemleri gerçekleştiriyor.

  • The face of a statues lies on the ground

    IŞİD nedir?

    Başka hangi taktikleri kullanıyorlar?

    Örgüt, gücünü genişletmek için çeşitli taktikler uyguluyor. IŞİD savaşçıları Suriye ve Irak’taki tarihi eserleri "kültürel temizlik" girişimiyle yağmaladı ve tahrip etti. Ayrıca Ezidiler de dahil olmak üzere binlerce kadını köleleştirdi. Propogandasını yaymak ve sempatizan toplamak için sosyal ağları kullanıyor.

  • An Iraqi refugee who fled Mosul

    IŞİD nedir?

    Bölgeyi nasıl etkiledi?

    IŞİD, devam eden Suriye iç savaşını daha da şiddetlendirdi. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalan milyonlarca Suriyeli ve Iraklı, Avrupa’ya sığındı. IŞİD en önemli kalelerini kaybetmiş olmasına rağmen, cihatçı savaşçılar geride büyük bir yıkım bıraktı. Örgütten geri alınan bölgelerin yeniden inşa edilmesi yıllar sürecek.


AFP,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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