Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'den açıklama: İzliyoruz

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen ve en az 8 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili ABD "Yakından izliyoruz" açıklamasını yaptı. Irak saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Türk Dışişleri ise "terör örgütü kaynaklı" dedi.

Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetinde düzenlenen ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Kuzey Irak'ta sivillerin top ateşiyle öldüğü yönündeki haberlerin kendilerine de ulaştığını belirterek, durumu yakından izlediklerini söyledi. Price, Irak'ta askeri harekatın Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne riayet etmesi gerektiğini belirtti.

Dohuk'taki saldırıda hayatını kaybeden bir kişi Fotoğraf: Ismael Adnan/dpa/picture alliance

Ankara: Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendiriliyor

Dışişleri Bakanlığı, Dohuk vilayetine bağlı Zaho'da düzenlenen saldırıyla ilgili PKK’yı suçladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir" denildi.

"Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır" denilen açıklamada "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri açıklamasında ayrıca "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Irak, Türkiye'yi sorumlu tuttu

Irak hükümeti ise saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, saldırıyla ilgili Twitter hesabından "Türk kuvvetleri bir kez daha Irak'ın egemenliğini açıkça ihlal etti" açıklamasını yaptı. Topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda "Irak vatandaşlarının can ve güvenliğinin zarar gördüğünü" belirten Kazımi "Irak'ın bu saldırganlıklara karşılık verme hakkı mahfuzdur ve halkımızı korumak için tüm gerekli önlemleri alacaktır" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Kazımi Fotoğraf: Ali Balikci/AA/picture alliance

Fransız haber ajansı AFP saldırıda aralarında iki çocuğun olduğu dokuz sivilin hayatını kaybettiğini geçti. Zaho bölgesi yetkililerinden Müşir Beşir AFP'ye yaptığı açıklamada ölenlerin Parah köyünü gezmeye gelen Iraklı turistler olduğunu söyledi. Beşir köyün iki kez vurulduğunu belirtti.

Reuters, AFP, DW / EC, BW