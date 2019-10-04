Irak'taki protestolarda can kaybı 50'yi geçti

Associated Press'e konuşan Iraklı sağlık ve güvenlik yetkilileri, başkent Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolarda 10 göstericinin daha öldüğünü söyledi.

Yetkililer, dokuz kişinin, Bağdat'taki gösterilerin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı yakınlarında hayatını kaybettiğini belirtti.

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, diğer can kaybının ise Bağdat'ın güneyindeki bir mahallede yaşandığını ifade etti.

Ajans, böylece Salı gününden beri süren gösterilerde Bağdat'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini, ülke genelindeyse 53 can kaybına ulaşıldığını belirtti.

Bağdat'taki olaylarla ilgili gelişmeleri duyuran uluslararası ajanslardan Reuters daha önce, yüzlerce göstericinin toplandığı kent merkezinde bulunan binaların çatılarındaki keskin nişancıların protestoculara ateş açtığını bildirmişti.

Bağdat'ta yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle başlayan protestolar, daha sonra Şii nüfusun yoğunlukta olduğu güney kentlerine de yayılmıştı.

Önlem ve açıklamalar göstericileri engelleyemedi

Göstericilerin sosyal medyadan organize olmasını engellemek için internete erişim engeli getiren hükümet, Bağdat dâhil bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bu sabaha karşı yaptığı açıklamada göstericilerin "meşru taleplerini" duyduklarını ancak artık evlerine gitmeleri gerektiğini söylemişti.

Irak'ta Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali el Sistani ise bugün, protestoların başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, hem siyasi liderleri hem de göstericileri "çok geç olmadan" geri çekilmeye çağırdı.

Sistani, cuma hutbesi sonrası okunan mesajında, hükümeti ve meclisi, gerekli reformları gerçekleştiremedikleri ve halkın taleplerini karşılayamadıkları gerekçesiyle de eleştirdi.

Ancak hükümetin aldığı önlemler ve Sistani'nin çağrısı, protestocuların sokağa çıkmasına engel olmadı.



DW,rtr,AP,dpa / CÖ,ET

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