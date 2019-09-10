 Irak′taki hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı | DÜNYA | DW | 01.10.2019

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DÜNYA

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti. Ölümlerden biri, Bağdat'ta gerçekleşti. Bağdat'ta işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle düzenlenen gösterilerdeki çatışmalarda 200 kişi de yaralandı.

Irak Bagdad | Ausschreitungen und Proteste (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, polis protestoculara gerçek mühimmat, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Uluslararası haber ajansları, Tahrir Meydanı'ndaki gösterilerin yaklaşık bin kişinin katılımıyla başladığını bildirdi. Reuters, protestolar sırasında, hükümet binaları ve yabancı elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye uzanan köprüyü geçmeye çalışan gösterici sayısının 3 bin civarında olduğunu aktardı.

Irak İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının ortak açıklamasında çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, 40'ı güvenlik görevlisi, 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Irak Bagdad | Ausschreitungen und Proteste

Hükümetin açıklamasında, çıkan olaylar, protestocuların arasına karışan "bir grup isyancının işi" olarak tanımlanırken halka itidal çağrısı yapıldı. Hükümet, bölgedeki emniyet güçlerinin, barışçıl protestocuların güvenliğini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Türk restoranında yangın

Irak resmi haber ajansı INA, olaylar sırasında Tahrir Meydanı yakınlarındaki bir Türk restoranında yangın çıktığını bildirdi. Ajans, yangına itifaiye ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.

Irak Baghdad gewaltsame Proteste gegen Regierung

Sosyal medyadan organize olan protestocular; yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebinde bulundu.

Reuters, Bağdat'taki ana gösterinin yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de protestolar düzenlendiğini bildirdi.

AFP, ülkenin güneyindeki çatışmalarda da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dikar vilayetinin sağlık biriminin başında bulunan Abdulhuseyin el Caberi, "Bir protestocu öldü, iki protestocu da yaralandı. Birinin durumu ciddi. Olaylarda 25 de güvenlik görevlisi yaralandı" dedi.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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