 Irak′taki feribot kazasında ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 22.03.2019

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DÜNYA

Irak'taki feribot kazasında ölü sayısı artıyor

Irak'ın Musul kenti kıyısında Dicle Nehri açıklarında batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Musul'daki feribot kazasında ölenlerin sayısı artıyor

Musul'daki feribot kazasında ölenlerin sayısı artıyor

Irak'ın Musul kenti kıyısında Dicle Nehri'nde aşırı yük nedeniyle batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı Perşembe günü Dicle Nehri üzerinden yola çıkan feribotun Nevruz Bayramı nedeniyle çok sayıda yolcu taşıdığını ve yolcular arasında kadın ve çocukların çoğunluğu oluşturduğunu açıkladı. Feribotun batma nedeni henüz açıklanmazken güvenlik kaynaklarına dayandırılan açıklamalara göre feribot kapasitesinden fazla yolcu taşıyordu.

Irak'ta üç günlük yas

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti. Kaza nedeniyle başlayan soruşturmada mahkeme feribotun seferlerinden sorumlu olan dokuz kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Feribot sahibi ve işletmeciler hakkında hapis cezası isteniyor.

Arama çalışmaları devam ediyor

Kurtarma ekibinin yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. Kazada yaşamanı kaybedenlerin aileleri facia nedeniyle yerel makamları suçladı. Batan feribotta ailesinin altı üyesini kaybeden Saeed Marwan, feribotun güvenlik standartlarını sağlamadığını ifade etti. Marwan açıklamasında, "Turist adasındaki feribot operatörlerini denetleme görevlerini yerine getirmediği, Dicle Nehri'nin yükselmesine ilişkin olarak hiçbir önlem almadığı için sorumluluk yerel hükümet ve polistedir" ifadesini kullandı.

AFP,dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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