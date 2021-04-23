Irak’taki Covid-19 hastanesinde yangın: En az 82 ölü, 110 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Covid-19 hastalarının bulunduğu bir hastanede cumartesi gecesi çıkan yangında en az 82 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Irak İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Halid al-Muhanna'nın devlet televizyonuna yaptığı açıklamaya göre, İbn Hatip Hastanesi'ndeki yangında en az 82 kişi yaşamını yitirdi. Al-Muhanna, "Gelecekte böyle acı dolu bir olayın bir daha yaşanmaması için bütün hastanelerdeki güvenlik önemlerini acil bir şekilde gözden geçirmeliyiz" dedi.

Elde edilen ilk bulgulara göre yangının, hastanedeki bir oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği aktarıldı. Ülkenin yarı resmi İnsan Hakları Komisyonu sözcülerinden Ali el Bayati'nin açıklamasına göre, yangında hayatını kaybedenler arasında koronavirüse bağlı Covid-19'u ağır bir şekilde geçiren ve suni solunum cihazına bağlı 28 kişi de bulunuyor.

200 kişi kurtarıldı

Hastanenin ikinci katına yayılan yangın pazar sabaha karşı söndürülürken, Irak Sağlık Bakanlığı 200 kadar kişinin yangın yerinden kurtarıldığını açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi yaptığı açıklamada, bu olayın "ihmale işaret ettiğini" ifade ederek konuyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtti. Başbakan El Kazımi, soruşturma kapsamında hastane yöneticisinin, hastanenin güvenliğinden sorumlu kişilerin ve bu olayda sorumluluğu olabilecek herkesin gözaltına alınması talimatı verdiğini söyledi.

Günlük ortalama 8 bin vaka sayısıyla koronavirüsün ikinci dalgası ile mücadele eden Irak'ta şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişi Covid-19'a yakalanırken, 15 bin 200 kişi de bu hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

AFP,rtr,AP / DÇÜ,ET

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