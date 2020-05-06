Irak'ta yeni hükümet onaylandı

Irak'ta iktidar boşluğunun yaşandığı beş ayın ardından yeni hükümet görevine başladı. Irak Parlamentosu, Çarşamba akşamı yapılan oturumda, Mustafa Kazımi başkanlığındaki yeni kabineyi onayladı. Onayın ardından Başbakan Kazımi ve 15 bakanın yemin töreni gerçekleştirildi. Söz konusu oturum, koronavirüs salgını nedeniyle, 329 milletvekilinden 255'inin katılımı ile yapıldı. Milletvekilleri, sosyal mesafe kurallarına göre oturdukları meclis salonunda eldiven ve maske taktı.

Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından geçtiğimiz nisan ayında hükümeti kurmakla görevlendirilmiş ancak daha sonra, kabineyi oluşturacak isimlerin belirlenmesi konusunda bugün hala devam eden zorlu bir süreç başlamıştı.

Yeni Irak hükümetinde, aralarında Dışişleri ile Petrol bakanlığı gibi önemli bakanlıkların da bulunduğu yedi koltuğa kimin oturacağı hala belirsizliğini koruyor. Yeni başbakan Kazımi, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, ülkeyi erken seçime götürmek istediğini ifade etti.

Irak Parlamentosu hükümeti onayladı

ABD'den kutlama mesajı

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi, yemin töreninin ardından ilk tebrik eden isimlerden biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerikan hükümetinin, Irak'ın İran'dan 120 gün daha doğalgaz ithal etmesine, "yeni Irak hükümetinin başarılı olması adına gerekli olan koşulların oluşması için" izin verdiği de bildirildi. ABD, daha önce de Irak‘a, ekonomik ambargo uygulanan İran'dan doğalgaz alabilmesi için özel izin vermişti.

ABD ile iyi ilişkiler içinde olan 53 yaşındaki yeni Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin İran ve ABD ile olan ilişkilerinde bir denge tutturmaya çalışacağını dile getirdi. Irak bu dönemde sadece koronavirüs krizi ile değil aynı zamanda ağır bir ekonomik kriz ile de mücadele ediyor. Petrol fiyatlarındaki aşırı düşüş bu durumu daha da kötü etkiliyor. Dünya Bankası'nın tahminine göre Irak ekonomisi bu yıl sonunda yüzde 9,7 oranında küçülecek.

Öte yandan Irak sağlık sistemindeki donanımın yetersizliğinden dolayı, koronavirüs salgınının da ülkede ağır bir tahribata yol açmasından endişe ediliyor. Çarşamba günü açıklanan son verilere göre Irak'ta şu ana dek 102 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AFP / ET,TY

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