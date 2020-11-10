 Irak′ta turist olmak: Bağdat ve antik Babil kenti neden görülmeye değer? | GÜNDEM | DW | 12.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GÜNDEM

Irak'ta turist olmak: Bağdat ve antik Babil kenti neden görülmeye değer?

Irak, uzun süredir yaşanan istikrarsız ortam nedeniyle muhtemelen seyahat için birçok kişinin ilk tercihi değil. Birçok ülkenin Irak'a hala seyahat uyarısı bulunuyor. Yıllar süren savaş ve terör ülkede derin izler bıraktı. Öte yandan Fırat ve Dicle arasında bulunan Bağdat, uygarlığın beşiği kabul ediliyor. Youtuber Eva zu Beck Bağdat'ı karış karış gezdi ve antik Babil kentini ziyaret etti.

Video izle 13:43
  • Tarih 12.02.2022
  • Süre 13:43 Dak.
  • Konular Irak
  • Anahtar kelimeler Irak
  • Yazdır Bu sayfayı yazdır
  • Kısa link https://p.dw.com/p/46cPs

Multimedya Bölümü

IŞİD’in tahrip ettiği antik kent: Güneş'in Şehri Hatra

IŞİD’in tahrip ettiği antik kent: "Güneş'in Şehri" Hatra 10.11.2020

Ortadoğu’nun ötekileştirilen ve yanlış tanınan halkı: Ezidiler

Ortadoğu’nun ötekileştirilen ve yanlış tanınan halkı: Ezidiler 03.05.2021

DW Haber - 15.02.2021

DW Haber - 15.02.2021 15.02.2021

Başkomiser Nevzat Berlin'e geliyor

Başkomiser Nevzat Berlin'e geliyor 24.05.2017

İlgini çekebilir

Syrians gather on February 3, 2022 at the scene following an overnight raid by US special operations forces against suspected jihadists in northwestern Syria which left at least nine people dead, including three civilians. (Photo by Aaref WATAD / AFP)

IŞİD liderinin ölümünden sonra örgütün akıbeti ne olacak? 12.02.2022

Terör örgütü IŞİD’in lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınağında ABD'nin askeri operasyonu sonucu öldü. Peki yerine kim geçebilir? Örgüt şu anda ne kadar güçlü? Akıbeti ne olacak?

Dieses von den kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens zur Verfügung gestellte Foto zeigt Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die von den kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens nach einem Angriff auf das Gweiran-Gefängnis in Al-Hassaka im Nordosten Syriens festgenommen wurden. Bei einem der schwersten Angriffe der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien in den vergangenen Jahren sind Aktivisten zufolge mehr als 40 Menschen getötet worden. Die Extremisten griffen ein Gefängnis in der von den Kurden kontrollierten Stadt Al-Hassaka im Nordosten des Bürgerkriegslandes an, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. +++ dpa-Bildfunk +++

"60’dan fazla Alman cihatçı Irak ve Suriye’de tutuklu" 28.01.2022

Almanya İçişleri Bakanlığı, Suriye ve Irak’taki cezaevlerinde radikal İslamcı terör gruplarına üye olmakla suçlanan 60’dan fazla Alman vatandaşının tutuklu olduğunu bildirdi.

German soldiers with G27 rifles secure the visit of the Federal Minister of Defense to the logistics warehouse M4-Ausbildungs- und Lehrwerkstatt. The minister is in Iraq for political talks and visits to the Bundeswehr. Photo: Kay Nietfeld/dpa

Alman ordusunun Irak'taki görev süresi uzatıldı 12.01.2022

Alman hükümeti, Alman ordusunun Irak'ta IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu çerçevesindeki görev süresini 31 Ekim'e kadar uzattı.

BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 11: Supporters of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr take to the streets to celebrate in Baghdad's Tahrir square on October 11, 2021 following the announcement of parliamentary elections' results. Iraqi Shia cleric Muqtada al-SadrÄôs party won most seats in this weekendÄôs early parliamentary elections, initial results showed on Monday.SadrÄôs bloc won 73 seats in the 329-member parliament, followed by Taqaddoum (progress) bloc of Parliament Speaker Mohamed al-Halbousi with 38 seats, according to results cited by the official Iraqi news agency. Ayman Yaqoob / Anadolu Agency

Irak seçimlerinde resmi sonuçlar açıklandı 30.11.2021

Irak'ta seçimleri Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın kazandığı resmileşti. Resmi sonuçlara göre ikinci güç Sünni ittifak olurken İran yanlısı Fetih büyük kan kaybına uğradı.