 Irak′ta sosyal medyaya erişim engeli | DÜNYA | DW | 02.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Irak'ta sosyal medyaya erişim engeli

Hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Irak'taki birçok bölgede internete erişim sorunu yaşanıyor. Ülkede Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya siteleri ve WhatsApp'a da girilemiyor.

default

Son 24 saatte hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta internete erişimde büyük sorun yaşandığı bildirildi.

Erişim engellerini takip eden NetBlocks'un iddiasına göre, Irak'ta ülke genelinde internete erişim oranı yüzde 70'in altına düştü.

NetBlocks, başkent Bağdat dâhil ülkenin büyük bölümünde internet kesintileri yaşandığını bildirdi.

Irak'ta önceki saatlerde de Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinin yanı sıra mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim yoktu. Ülkede, farklı bir internet altyapısı kullanan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki bölge haricinde bu uygulama ve sitelere girilemiyordu. Kullanıcılar, söz konusu erişim engelini VPN kullanarak aşmıştı.

Irak'ta Salı gününden beri devam eden gösterilere katılan protestocuların büyük bölümü sosyal medyadan organize oluyor. Yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle Bağdat'ta başlayan protestolar, alınan güvenlik önlemlerine rağmen diğer kentlere de yayılmıştı. Protestolar sırasında göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar en az dokuz kişi hayatını kaybetti.

"Kontrol kaybedildi"

Reuters'a konuşan polis kaynakları, Çarşamba akşamı ülkenin güneyindeki Nasıriye, Amara ve El Hille kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti. Haberde, Nasıriye'de polisin "kontrolü kaybetmesi" üzerine, orduya bağlı terörle mücadele özel birliklerinin duruma müdahale ettiği bildirildi. AFP, Nasıriye'deki olaylarda biri polis, en az altı kişinin öldüğünü aktarmıştı.

İlk günkü olayların ardından Irak hükümeti, yaşanan şiddetten, protestocuların arasına karışan "bir grup isyancıyı" sorumlu tutmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ise olaylarda kan dökülmesini kınayarak "itidal ve kanunlara saygı" çağrısında bulunup "Barışçıl protesto, vatandaşların anayasal hakkıdır" ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert da Iraklıların protesto hakkına vurgu yaparken yaşanan şiddet olaylarından duyduğunu endişeyi ifade etmişti. Hennis-Plasschaert, Iraklı makamları "protestolar karşısında itidalli hareket etmeye ve barışçıl protestocuların güvenliğini sağlamaya" davet etmişti.

DW,rrt,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Irak'ta gösterilerin ikinci gününde de kan aktı

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin ikinci gününde en az yedi kişi hayatını kaybetti. Irak'ta dünkü protestolarda da iki kişi ölmüştü. (02.10.2019)  

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti. Ölümlerden biri, Bağdat'ta gerçekleşti. Bağdat'ta işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle düzenlenen gösterilerdeki çatışmalarda 200 kişi de yaralandı. (01.10.2019)  

Benzer içerik

Irak Bagdad | Ausschreitungen und Proteste

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı 01.10.2019

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti. Ölümlerden biri, Bağdat'ta gerçekleşti. Bağdat'ta işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle düzenlenen gösterilerdeki çatışmalarda 200 kişi de yaralandı.

Irak Bagdad | Ausschreitungen und Proteste

Irak'ta gösterilerin ikinci gününde de kan aktı 02.10.2019

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin ikinci gününde en az yedi kişi hayatını kaybetti. Irak'ta dünkü protestolarda da iki kişi ölmüştü.

Kasachstan Nur-Sultan | Präsidentenwahl: Polizei nimmt Demonstranten in Gewahrsam

Kazakistan'da seçim protestocularına gözaltı 09.06.2019

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek isteyen yüzlerce gösterici gözaltına alındı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov

Rusya'dan Türkiye'ye güvenli bölge uyarısı

Rusya, Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu belirtti ancak Suriye'nin toprak bütünlüğünün de korunması gerektiği uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  