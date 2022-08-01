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Fotoğraf: Ahmad Al-Rubaye/AFP
PolitikaIrak

Irak'ta siyasi gerginlik tırmanıyor

2 saat önce

Irak'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin parlamentoyu işgaliyle tırmanan gerginlik giderilemiyor. Es Sadr karşıtları bugün parlamentoyu kuşatıp polisi taşladı.

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Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Cumartesi günü parlamentoyu işgal etmesinin ardından tırmanan gerginlik giderek büyüyor.

Pazartesi günü binlerce Sadr muhalifi başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge olarak adlandırılan yoğun güvenlikli hükümet merkezini sararak, burada bulunan güvenlik güçlerini taşladı.

Sadr'ın destekçileri halen işgal ettikleri parlamento binasında bulunuyor.

Es Sadr'a rakip Şii grupların silahlı milislerle bağlantılı olması şiddetli çatışmalar yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırıyor. Adının açıklanmasını istemeyen İran yanlısı bir milis komutanı, Irak'taki son durumu, "Tanrının bizi kardeşler arasındaki kavgalardan kurtaracağını umuyoruz. Eğer durum kontrolden çıkarsa, bu tüm bölgeyi etkileyecektir" sözleriyle açıkladı.

Sadr'ın destekçileri
Sadr'ın destekçileri Fotoğraf: Thaier Al-Sudani/REUTERS

10 aydır hükümet kurulamıyor

Sadr'ın partisi Ekim ayında yapılan seçimleri kazanmıştı. Ancak Sadr, hükümet kurmayı başaramayınca milletvekillerini parlamentodan çekti. Sadr, çoğu İran tarafından desteklenen rakip partilere karşı bir ittifak kurmak istemişti.

Siyasi istikrarsızlığın giderek arttığı Irak'ta neredeyse on aydır hükümet kurulamıyor.

Muhalifleri tarafından yolsuzlukla suçlanan Sadr ülkede etkili bir poltikacı. Destekçilerinin önemli bir kısmı bakanlıklarda ve devlet kurumlarında yüksek pozisyonlarda bulunuyor.

Irak sahip olduğu muazzam petrol rezervlerine karşın sık sık elektrik kesintilerine maruz kalıyor. Ayrıca kötü eğitim ve yetersiz sağlık hizmetleri de halkı zorluyor. Özellikle gençler arasında işsiz olanların sayısı da hayli fazla.

Reuters/TY,BK

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