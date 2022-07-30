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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bariyerleri aşarak Yeşil Bölge'ye giren göstericiler - (30.07.2022)
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA/picture alliance
PolitikaIrak

Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı

5 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr hareketi lideri Mukteda es Sadr yanlıları, Muhammed Şiya es Sudani'nin başbakan adayı ilan edilmesini protesto için ikinci kez meclis binasını bastı.

https://www.dw.com/tr/irakta-sadr-yanl%C4%B1lar%C4%B1-yine-meclis-binas%C4%B1n%C4%B1-bast%C4%B1/a-62658225

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr yanlıları Bağdat'ta meclis binasını bastı. Fransız Haber Ajansı AFP muhabirinin aktardığına göre yüzlerce gösterici yoğun güvenlik önlemleriyle korunan, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını bastı. Irak bayrakları ve Mukteda es Sadr'ın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İran yanlısı Şii çatı kuruluş Koordianasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya es Sudani'yi ilan etmesini protesto etti.

Irak'ta güvenlik güçleri protestolar öncesinde parlamento binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden birçok caddeyi kapatmıştı. Yeşil Bölge'ye girmek isteyen Sadr yanlılarına güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu sırada en az 26 gösterici ile 17 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

Sadr yanlıları başbakan adayı olarak Muhammed Şiya es Sudani'nin ilan edilmesini protesto ediyor - (30.07.2022)
Sadr yanlıları başbakan adayı olarak Muhammed Şiya es Sudani'nin ilan edilmesini protesto ediyor Fotoğraf: Thaier Al-Sudani/REUTERS

Sadr'ın yer aldığı ittifak geçen yıl Ekim ayında yapılar parlamento seçimlerinden en büyük güç olarak çıkmıştı. İttifak bu nedenle hükümetteki kilit makamlara gelecek isimleri belirlemek istiyor. Başbakan adayı ilan edilen eski başbakan ve eski vali Şiya es Sudani, Irak eski Başbakanı Nuri el Maliki'nin en yakınındaki isimlerden biri olarak biliniyor. Maliki, Mukteda es Sadr'ın ise en önemli rakiplerinden biri. Sadr yanlıları es Sudani'nin başbakan adayı olarak açıklanmasının ardından Çarşamba günü de Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmış ve protesto gösterisi düzenlemişti.

Irak'ta hükümetin kurulması ve yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi süreci sancılı geçiyor. Yeni cumhurbaşkanı seçilmediği sürece yeni hükümet de kurulamıyor. Irak'ta 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) işgalinden bu yana resmi olmasa da yerleşik bir siyasi gelenek olarak Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Başbakan Şiilerden, Meclis Başkanı da Sünni adaylar arasından seçiliyor.

 

AFP,DW / HT,ET

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