 Irak’ta roketli saldırı | DÜNYA | DW | 04.04.2021

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DÜNYA

Irak’ta roketli saldırı

Irak’ta Amerikan personelinin bulunduğu üsse yapılan roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı. Ancak Bağdat ile Washington arasındaki stratejik görüşmeler öncesi ülkede şiddetin yeniden tırmanabileceği endişesi yarattı.

Bağdat yakınlarındaki Beled hava üssü

Bağdat yakınlarındaki Beled hava üssü

Irak’ta askeri eğitimlerden sorumlu Amerikalı görevlilerin bulunduğu Bağdat yakınındaki Beled hava üssüne roketli saldırı düzenlendi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadı.  

Iraklı yetkililer roketlerin boş araziye düştüğünü söyledi.

Geçen ay da ABD personelinin bulunduğu üsse 10'dan fazla roketle saldırı düzenlenmiş bir Amerikalı hayatını kaybetmişti. Saldırı, ABD’nin Irak-Suriye sınırında İran destekli milislere yönelik hava operasyonuna misilleme olarak düzenlenmişti.

Son saldırıyla beraber Irak’ta şiddetin yeniden yükselmesinden endişe ediliyor. Bağdat ve Washington 7 Nisan’da stratejik görüşmeler kapsamında bir kez daha masaya oturacak. Irak hükümeti ülkede kalan son ABD birliklerin de ayrılması için Şii siyasilerin ve İran’ın baskısı altında. Görüşmelerde ülkedeki muharip Amerikan kuvvetlerinin varlığının başlıca gündem maddesi olması bekleniyor.

2011 yılında büyük ölçüde Irak'tan ayrılan Amerikan ordusu, 2014 yılında IŞİD tehdidine karşı Bağdat’ın davetiyle geri dönmüştü. Son olarak Irak'taki Amerikan askeri sayısı 2020 sonunda 2 bin 500’e düşürülmüştü.

Reuters / GY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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