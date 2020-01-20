Irak'ta protestoculara kanlı müdahale

Irak güvenlik güçleri pazar günü hükümet karşıtlarının Bağdat ve diğer bazı kentlerde düzenledikleri protesto gösterilerine müdahale etti.

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yaşanan olaylarda Bağdat'ta en az 14 kişi Nasıriye'de ise dördü gerçek mermi ile olmak üzere en az 17 gösterici yaralandı.

Güvenlik görevlileri cumartesi günü protestocuların toplandığı alanları dağıtmaya başlamıştı. Müdahaleler Şii dini lider Mukteda el Sadr'ın protesto hareketine desteğini çektiğini açıklamasının ertesi günü başladı.

Cumartesi günü yaşanan olaylar sırasında Bağdat ve Nasıriye'de en az üç protestocu mermiyle vurularak hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.

Protestocuların pazar sabahı toplandıkları alanlara geri dönmesinin ardından Bağdat'ta polis protestoculara karşı gerçek mermi kullandı. Göstericiler ise polise taş ve molotofkokteyli attı. Polisin Nasıriye'de de gerçek mermi kullandığı belirtiliyor. Ancak burada ölen ya da yaralanan olduğu yönünde bir bilgi bulunmuyor.

Şii dini lider Mukteda el Sadr ekim ayında protestolar başladığında, protestoculara destek vererek hükümeti istifaya çağırmıştı. Parlamentonun büyük bölümü üzerinde kontrol sahibi olan el Sadr'in bakan pozisyonuna sahip birçok destekçisi de bulunuyor. Mukteda el Sadr geçen cuma protesto hareketine olan desteğini geri çekmişti.

El Sadr pazar günü ise ABD'ye karşı protesto çağrısı yaptı.

AFP/BW,EC

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