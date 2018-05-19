Irak'ta oyların yeniden sayımı sonuçları değiştirmedi

Irak'ta Mayıs ayında düzenlenen ve Şii din adamı Mukteda es Sadr'ın liderliğindeki Sayrun (Yürüyüş) blokunun kazandığı genel seçimlerin sonucuna itiraz edilmesi sonrası yapılan yeniden sayım neticeyi değiştirmedi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun Cuma günü açıkladığı yeniden sayım sonuçlarına göre ülkenin 18 vilayetinin 13'ünde ilk sayımdaki sonuçlar aynen geçerli olurken, Sadr liderliğindeki siyasi hareket 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye kazanarak en büyük blok olma konumunu korudu.

İran ile yakın ilişkiler içinde olan ve Şii milislere yakınlığıyla bilinen Hadi el Emiri liderliğindeki El Fetih bloku oyların yeniden sayımı sonrası sandalye sayısını 47'den 48'e çıkardı. Görevdeki Şii Başbakan Haydar İbadi'nin ise kazandığı 42 sandalye değişmedi.

Yeni hükümet kurulana kadar görevi İbadi devam ettirirken, Yüksek Mahkeme'nin resmi sonuçları açıklamasından sonra Başbakan'ın 15 gün içinde yeni meclisi toplaması gerekiyor. Toplanacak yeni meclis ilk olarak yeni cumhurbaşkanını belirleyecek, ardından da koalisyon hükümeti kurulması için görüşmeler başlayacak.

Koalisyon seçenekleri

Genel seçimlere katılım oranının yüzde 44,5 ile Saddam Hüseyin sonrası dönemdeki en düşük seviyede kayıtlara geçtiği oylamada hiçbir parti ya da blokun çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle koalisyon görüşmeleri başladı.

Sadr liderliğindeki blok, 19 sandalye kazanan Şii siyasetçi Ammar el Hakim'in El Hikma hareketi ve laiklik yanlısı Başbakan Yardımcısı İyad Allavi ile koalisyon hükümeti kurmak için Haziran ayında bir ön mutabakata varmıştı.

Irak Anayasası'na göre Yüksek Mahkeme'nin sonuçları açıklamasından sonraki 90 gün içinde hükümetin kurulması gerekiyor.

Irak'ın çok mezhepli ve etnik gruplu demografik yapısı uyarınca Meclis Sözcüsü'nün bir Sünni Arap, Cumhurbaşkanı'nın bir Kürt ve Başbakan'ın da Şii çoğunluğu temsilen bir Şii olması bekleniyor.

Mukteda es Sadr'ın Mayıs ayındaki galibiyeti sonrası Bağdat'ta sevinç gösterileri yaşanmıştı

Yeniden sayıma götüren yol

Siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle Irak halkı arasında huzursuzluk hakim. Özellikle ülkenin güneyindeki Şii nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde son aylarda sürekli protesto gösterileri yaşanırken, halk elektrik kesintilerinden ve rüşvetten şikâyet ediyor.

Sayımın tekrarlanması talebi kuzeydeki Kürt, Türkmen ve Arapların bir arada yaşadığı Kerkük'teki usulsüzlük iddiaları sonrası yapılmıştı. Ancak yeniden sayım sonucunda Kerkük'te sonuçlar değişmezken, Süleymaniye'deki sonuçlarda sadece küçük değişiklikler yaşandı.

Seçimden galip çıkan Sadr ise yeni başbakanın yerine getirmesi gereken 40 maddelik bir liste açıkladı. Listeye göre yeni başbakanın siyasi olarak bağımsız olması ve bir sonraki seçimlerde aday olmaması gerekiyor. Dini lider, listedeki koşulların yerine getirilmesi durumunda yeni kurulacak hükümete destek vereceklerini, aksi takdirde muhalefette kalacaklarını belirtiyor.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,BK

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