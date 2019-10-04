Irak’ta kanlı gösterilerin ardından kabine değişikliği kararı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, kabine değişikliği yapılacağını ve ölenlerin anısına 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Hükümetin gösterilerde gerçek mermi kullanılmaması için açık talimatlar verdiğini söyleyen Başbakan Abdulmehdi göstericileri vuran kişilerin de cezalandırılacağını kaydetti.

Abdulmehdi düzenlediği basın toplantısında bakanların değişimi için bugün parlamentoya bir tasarı sunulacağını ifade etti. Irak Başbakanı ayrıca yolsuzluğa bulaştığı düşünülen yüzlerce yetkilinin isimlerinin haklarında soruşturma yürütülmesi için yargıya iletileceğini belirtti.

Irak'ta geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden gösterilerin ardından Çarşamba sabahından itibaren ciddi bir şiddet olayı yaşanmadığı belirtilirken, gösterilerin merkezlerinden biri olan Tayaran Meydanı’na giden yolların da yeniden açıldığı bildirildi.

Ülke genelinde protestolar

Irak'taki gösteriler geçen hafta başkent Bağdat'ta başlamış ardından ülkenin güneyindeki şehirlere yayılmıştı. Hükümet daha önce daha fazla iş fırsatı ve yardım ödeneklerinin içerisinde olduğu bir dizi reform paketi önermiş ancak reform paketi göstericileri tatmin etmemişti.

Iraklı yetkililer gösterileri bastırmak için internet kesintileri, göstericilerin tutuklanması ve gazetecilerin hedef alınması gibi yollar izlemişti. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmeye başlamasının ardından başkentte ve güney şehirlerde en az 110 kişi hayatını kaybetmiş, 6000'den fazla kişi de yaralanmıştı. Reuters haber ajansı vurulanların bir kısmının keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu bildirmişti.

DW, Reuters,BK/GA

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