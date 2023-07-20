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PolitikaIrak

İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği ateşe verildi

3 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan yüzlerce gösterici, Perşembe günü İsveç'te planlanan Kur'an yakma eylemi nedeniyle İsveç Büyükelçiliğini ateşe verdi. Elçilik çalışanlarının güvende olduğu açıklandı.

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Irak Demonstranten versammeln sich in der Nähe der schwedischen Botschaft in Bagdad
Fotoğraf: Ahmed Saad/REUTERS

İsveç'te planlanan bir Kur'an yakma eylemi öncesinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabaha karşı toplanan bir grup öfkeli protestocu İsveç Büyükelçiliğini ateşe verdi.

Irak çevik kuvvet polisi göstericileri elçilikten uzaklaştırmak için tazyikli su sıktı, dağılmayan göstericiler güvenlik güçleri tarafından elektrikli coplarla kovalandı.

AFP'ye konuşan bir gösterici, "Sabaha kadar beklemedik, şafakta içeri girdik ve İsveç elçiliğini ateşe verdik" dedi.

Dini lider Mukteda el Sadr yanlıları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar ellerinde Kur'an-ı Kerim taşıdı.

Irak Demonstranten versammeln sich in der Nähe der schwedischen Botschaft in Bagdad
Fotoğraf: Ahmed Saad/REUTERS

Protestoya katılanlardan  Hasan Ahmed, "Bugün sevgi ve inançla ilgili olan Kur'an'ın yakılmasını kınamak için seferber olduk. İsveç hükümetinden ve Irak hükümetinden bu tür girişimleri durdurmalarını talep ediyoruz" dedi.

Büyükelçilik çalışanları güvende

Güvenlik güçleriyle Iraklı göstericiler arasında çatışma yaşanırken çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için olay yerine geldi. Saldırı sırasında elçiliğin boş olup olmadığı ya da personelin tahliye edilip edilmediği bilinmiyor.

Ancak İsveç Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki büyükelçilik çalışanlarının "güvende" olduğunu açıkladı. "Irak makamları diplomatik misyonların ve personelinin korunmasından sorumludur" diyen bakanlık, elçiliklere ve diplomatlara yönelik saldırıların "Viyana Sözleşmesinin ciddi bir ihlali" olduğunu da hatırlattı.

Irak Demonstranten versammeln sich in der Nähe der schwedischen Botschaft in Bagdad
Fotoğraf: Ahmed Saad/REUTERS

Irak yönetiminden açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığı da elçiliğin kundaklanmasını kınadı ve güvenlik güçlerini sorumluları tespit etmeye çağırdı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak hükümetinin olayın aydınlatılması için güvenlik birimlerine acil soruşturma talimatı verdiği kaydedildi.

İsveçli yetkililer, Perşembe günü Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde düzenlenecek ve organizatörlerin Kur'an'ın bir kopyası ile Irak bayrağını yakmayı planladıkları bir gösteriye onay vermişti.

İsveç medyasına göre Perşembe günü Stockholm'deki Kur'an yakma eylemi Iraklı mülteci Salvan Momika tarafından planlandı. Salvan, 28 Haziran'da Kurban Bayramı sırasında Stockholm'ün en büyük camisinin önünde Kur'an'ın birkaç sayfasını yakmıştı.

Bunun üzerine ertesi gün Irak'taki Sadr destekçileri İsveç büyükelçiliğini basmıştı.

AFP, Reuters / GY, EC

 

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