Irak’ta IŞİD'li üst düzey komutan öldürüldü

Kendisine "halife yardımcısı" unvanını veren, IŞİD'in Irak'taki lideri olduğunu iddia eden üst düzey IŞİD komutanlarından Ebu Yaser El İsavi'nin Irak'ta öldürüldüğü açıklandı.

Gelişmeyi Perşembe günü duyuran Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi, "Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Deaş komutanı Ebu Yaser El İsavi'yi, istihbarat teşkilatının yönettiği operasyon kapsamında etkisiz hale getirmiştir" diye konuştu. El Kazımi, "Söz verdik ve yerine getirdik. Deaş teröristlerinin peşine düşmeye söz vermiştim, şimdi onlara gürüldeyen bir mesaj gönderdik" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Bağdat'ta kalabalık bir pazar yerinde düzenlenen terör saldırısını IŞİD üstlenmişti. Saldırıda en az 32 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu saldırı, Irak'ta üç yıldır gerçekleşen ilk büyük çaplı intihar saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Irak makamları, saldırının, grubun askeri açıdan yenilgiye uğradığı 2017 yılının ardından bir dirilme sinyali olarak görülebileceğini söylemişti.

IŞİD'in kendisini "halife" ilan eden lideri Ebu Bekir El Bağdadi de, 2019 yılında düzenlenen ABD saldırısında öldürülmüştü.

Reuters/BÜ,SSB

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