 Irak’ta IŞİD′li üst düzey komutan öldürüldü | DÜNYA | DW | 28.01.2021

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DÜNYA

Irak’ta IŞİD'li üst düzey komutan öldürüldü

Irak Başbakanı El Kazımi, IŞİD'in Irak'taki lideri olduğunu iddia eden Ebu Yaser El İsavi’nin istihbarat operasyonuyla öldürüldüğünü açıkladı.

Symbolbild - Flagge ISIS

Kendisine "halife yardımcısı" unvanını veren, IŞİD'in Irak'taki lideri olduğunu iddia eden üst düzey IŞİD komutanlarından Ebu Yaser El İsavi'nin Irak'ta öldürüldüğü açıklandı.

Gelişmeyi Perşembe günü duyuran Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi, "Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Deaş komutanı Ebu Yaser El İsavi'yi, istihbarat teşkilatının yönettiği operasyon kapsamında etkisiz hale getirmiştir" diye konuştu. El Kazımi, "Söz verdik ve yerine getirdik. Deaş teröristlerinin peşine düşmeye söz vermiştim, şimdi onlara gürüldeyen bir mesaj gönderdik" ifadelerini kullandı.

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İki intihar saldırganı Bağdat’ta pazar yerini hedef aldı. En az 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı saldırıları IŞİD üstlendi. Saldırılar uluslararası toplum tarafından kınandı.

Musul'un kültürel mirası, IŞİD yönetimi altında büyük ölçüde tahrip edildi. Teröristler, İslam öncesine ait her şeyi yok etti. Şimdi kent, barış içinde ortak bir gelecek için yeniden inşa ediliyor.

Geçen hafta Bağdat'ta kalabalık bir pazar yerinde düzenlenen terör saldırısını IŞİD üstlenmişti. Saldırıda en az 32 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu saldırı, Irak'ta üç yıldır gerçekleşen ilk büyük çaplı intihar saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Irak makamları, saldırının, grubun askeri açıdan yenilgiye uğradığı 2017 yılının ardından bir dirilme sinyali olarak görülebileceğini söylemişti.

IŞİD'in kendisini "halife" ilan eden lideri Ebu Bekir El Bağdadi de, 2019 yılında düzenlenen ABD saldırısında öldürülmüştü.

Reuters/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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