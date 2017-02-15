 Irak’ta hastane yangını: 58 ölü | DÜNYA | DW | 13.07.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Irak’ta hastane yangını: 58 ölü

Irak’ın Nasıriye kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetti. Geçen Nisan ayında başkent Bağdat’ta çıkan bir başka hastane yangınında da 82 kişi yaşamını yitirmişti.

default

Irak'ın güneyinde yer alan Nasıriye kentindeki El Hüseyin Hastanesi‘nin koronavirüs hastalarının kaldığı bölümünde çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yangının hastanede kullanılan oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili olarak AFP haber ajansına açıklamalarda bulunan, bölgede yetkili sağlık idaresinin sözcüsü Haydar el-Samili, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 70 yataklı ünitede kalan hastalardan 16 tanesinin yangın sırasında kurtarıldığını, hayatını kaybedenlerin ise vücutlarındaki ağır yanıklar neticesinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Nasıriye kentinin de bağlı olduğu Zikar ili valiliği, yangının itfaiye tarafından kontrol altına alınmasının ardından olağanüstü hal uygulama kararı aldı. Bu bağlamda tatilde olan çok sayıda doktor, yaralıların tedavi edilmeleri için göreve çağrıldı. 

"Bizi siyasi partiler yaktı"

Hastane yangınının ardından sokaklarda protesto eylemi düzenleyen çok sayıda gösterici, "Bizi siyasi partiler yaktı" sloganları attı. Sosyal medyada ise üst düzey politikacıların istifası talep ediliyor. İl Sağlık Müdürü ile hastane müdürünün polis tarafından gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği bildirildi.

Irak Brand in Al-Hussein Hospital in Nasiriya

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de, twitter hesabından yayınladığı mesajında, "El Hüseyin Hastanesi'nde yaşanan felaket, Iraklıların hayatını koruma konusundaki iflasın kanıtıdır ve buna bir son vermenin artık zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ise bakanlar ve üst düzey güvenlik görevlilerinin katılımıyla, olayın nedenini ortaya çıkarmak için acil bir toplantı düzenlediği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da, yaklaşık üç ay önce yine bir hastanenin, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği biriminde çıkan yangında 82 kişi ölmüş, 110 kişi de yaralanmıştı. Oksijen tüplerinin hatalı depolanması sonucu çıktığı belirlenen yangının ardından Sağlık Bakanı Hasan el-Tamimi görevinden istifa etmişti.

    

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Irak'taki olaylı gösterilerde 4 kişi öldü

Irak'ta başta Bağdat olmak üzere farklı kentlerde yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ikisi polis dört kişi hayatını kaybetti. Göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Güney Afrika'da güvenlik güçleri, günlerdir devam eden şiddetli protesto gösterileri ve yağmalamaları engellemekte zorlanıyor

Güney Afrika'da protestolar: 32 ölü

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasınn ardından patlak veren şiddetli protestolarda meydana gelen arbede sonucu en az 32 kişininin hayatını kaybettiği bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  