Irak’ta hastane yangını: 58 ölü

Irak'ın güneyinde yer alan Nasıriye kentindeki El Hüseyin Hastanesi‘nin koronavirüs hastalarının kaldığı bölümünde çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yangının hastanede kullanılan oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili olarak AFP haber ajansına açıklamalarda bulunan, bölgede yetkili sağlık idaresinin sözcüsü Haydar el-Samili, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 70 yataklı ünitede kalan hastalardan 16 tanesinin yangın sırasında kurtarıldığını, hayatını kaybedenlerin ise vücutlarındaki ağır yanıklar neticesinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Nasıriye kentinin de bağlı olduğu Zikar ili valiliği, yangının itfaiye tarafından kontrol altına alınmasının ardından olağanüstü hal uygulama kararı aldı. Bu bağlamda tatilde olan çok sayıda doktor, yaralıların tedavi edilmeleri için göreve çağrıldı.

"Bizi siyasi partiler yaktı"

Hastane yangınının ardından sokaklarda protesto eylemi düzenleyen çok sayıda gösterici, "Bizi siyasi partiler yaktı" sloganları attı. Sosyal medyada ise üst düzey politikacıların istifası talep ediliyor. İl Sağlık Müdürü ile hastane müdürünün polis tarafından gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği bildirildi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de, twitter hesabından yayınladığı mesajında, "El Hüseyin Hastanesi'nde yaşanan felaket, Iraklıların hayatını koruma konusundaki iflasın kanıtıdır ve buna bir son vermenin artık zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ise bakanlar ve üst düzey güvenlik görevlilerinin katılımıyla, olayın nedenini ortaya çıkarmak için acil bir toplantı düzenlediği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da, yaklaşık üç ay önce yine bir hastanenin, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği biriminde çıkan yangında 82 kişi ölmüş, 110 kişi de yaralanmıştı. Oksijen tüplerinin hatalı depolanması sonucu çıktığı belirlenen yangının ardından Sağlık Bakanı Hasan el-Tamimi görevinden istifa etmişti.

AFP / ET,BK

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